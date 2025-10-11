El Presidente le llevó personalmente la promesa a Paolo Rocca de avanzar con la reformal laboral 

​

Javier Milei volvió a hacer campaña en territorio bonaerense en un acto a puertas cerradas en la planta que Siderca construye en la ciudad de San Nicolás. Allí prometió avanzar con una reforma laboral. En tanto, distintas agrupaciones como Fuerza Patria, Polo Obrero, Derecho al Futuro y el Movimiento Evita se concentraron sobre la colectora de la Panamericana, que conduce a la planta industrial, para repudiar la presencia del Presidente en la ciudad. Fue otra demostración de la imposibilidad del oficialismo de realizar actividades proselitistas en las calles.

Dentro del predio donde la compañía de Paolo Rocca impulsa –favorecido por los beneficios impositivos del RIGI– la construcción de una nueva acería con una inversión de 286 millones de dólares. Allí fue donde Milei endulzó los oídos del establishment vernáculo con un anuncio que responde a la exigencia del FMI y el gobierno estadounidense: avanzar con una reforma laboral.

“Los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda del empleo, el precio del salario sube”, dijo el mandatario frente a un reducido auditorio de empresarios y trabajadores en un municipio de la provincia donde la desocupación trepó en el primer trimestre de este año al 8,5 por ciento de su población económicamente activa.

Una reforma laboral que quitará derechos a los trabajadores pero que según Milei es para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”, debido a que “por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo, sobre costos y temores a las pymes frente a cada contratación, ha empujado así a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”.

También dijo que la reforma incluirá “nuevas negociaciones colectivas que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años. Esto fomentará la negociación y el vínculo entre la parte empleadora y la parte sindical”. Como parte de su campaña, Milei prometió enviar al Congreso sus proyectos de reformas laboral y tributaria tras las elecciones del 26 de octubre.