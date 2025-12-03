El presidente del Banco Central de Perú afirmó que Argentina “se encamina a bajar la inflación”

Julio Velarde participó de un encuentro en Buenos Aires y destacó el rumbo del programa económico argentino, aunque subrayó la importancia de contar con reservas internacionales para reducir el riesgo país.

El presidente del BCRA del Perú, Julio Velarde dio una conferencia en la Bolsa de Buenos Aires

El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, aseguró este martes que la Argentina “se está encaminando a bajar la inflación” al analizar el programa económico del Gobierno libertario. El funcionario participó de una disertación organizada por la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, junto al titular del BCRA, Osvaldo Giordano, y el economista Martín Redrado.

Velarde destacó que, más allá de las particularidades de cada país, es “indispensable” que los bancos centrales cuenten con reservas internacionales, ya que funcionan como un seguro frente a crisis externas y cambios bruscos en los flujos de capital.

“Podrán tardar siete años o menos, pero están en el camino correcto. Es lo que hay que hacer”, afirmó al referirse al proceso de desinflación argentino.

También remarcó que para lograr estabilidad macroeconómica, “la parte fiscal es fundamental”, y citó el ejemplo de Uruguay, que sostuvo la disciplina presupuestaria pese a los cambios de signo político.

Perú opera actualmente bajo un sistema bimonetario establecido por su Constitución, modelo que permitió bajar una hiperinflación del 7.500% anual a un 1,4% proyectado para este año. El país acumula u$s 90.500 millones en reservas, en parte por el encaje del 30% sobre depósitos en dólares. Velarde, considerado una figura histórica en la región, lleva 19 años al frente del Banco Central peruano.

Redrado: “El proceso de desinflación es trabajoso”

En su intervención, Martín Redrado señaló que reducir la inflación “no es un proceso simple ni de corto plazo”, y recordó que en países emergentes suele demandar varios años. Coincidió con Velarde en la relevancia del flujo de capitales internacionales y sostuvo que mejorar la relación entre reservas y PBI “reduce el riesgo país”.

El economista afirmó que la Argentina está “lista para un sistema bimonetario”, aunque consideró que el esquema debería ser “un Perú reforzado”.

Giordano alertó sobre la complejidad de las reformas

Por su parte, Osvaldo Giordano advirtió sobre el riesgo de “subestimar la complejidad de las reformas que necesita la Argentina”, entre ellas la monetaria, tributaria, laboral y previsional, consideradas claves para consolidar la estabilidad económica.