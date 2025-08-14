El peronismo define los pasos para la campaña 

​

De cara al cierre de listas nacionales, que será el próximo domingo, y a poco menos de un mes para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el peronismo tiene que definir quiénes serán sus candidatos para octubre y encarar las últimas semanas de la campaña bonaerense. A la espera de una reunión entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner –quien será, en última instancia, quien tenga la lapicera– hubo encuentros en la sede porteña del PJ y, por estas horas, continúan los debates internos. Mientras tanto, en el peronismo miran encuestas. Según un estudio que publicó la consultora Proyección, la diferencia entre el peronismo y La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre, a contramano de lo que dicen en la Casa Rosada, es muy chica y estarían cerca de un empate técnico.

Si bien la estrategia en Balcarce 50 es la de nacionalizar la discusión bonaerense, desde el peronismo apuestan a que la campaña sea, en cambio, municipio por municipio. En una reunión que se llevó a cabo el lunes en la sede del PJ, ubicada en la calle Matheu, participaron distintos partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos que forman parte de Fuerza Patria y transmitieron a la dirigencia que hay cierto “desorden” en la campaña y que no está tan en clara la línea para ir a buscar al votante.

La respuesta de algunos referentes del kirchnerismo fue explicar a la militancia territorial que la tarea era la de “polarizar con Milei” y que, con esa consigna, después se pueda hablar con los vecinos de cada uno de los barrios para contrarrestar “los dos modelos de país”. Es decir, el de Milei que –desarrollan–, “abandonó la obra pública, no incentiva el consumo, cierra fábricas y Pymes y prioriza la bicicleta financiera a las inversiones productivas”, entre otras, versus al modelo que propone el peronismo.

“La gente no sabe ni qué tiene que ir a votar el 7 de septiembre”, opinan algunos dirigentes de Fuerza Patria y dicen que, además de eso, se van a solapar la campaña provincial y la nacional con dos sistemas de votación distintos. En esa línea, están preocupados porque creen que habrá un bajo número de participación. Argumentan que “la situación es compleja”, y que, por eso, no hay una sola estrategia. “En los municipios en los que gobernamos, se municipaliza la campaña y, en donde hay intendentes de LLA, se nacionaliza”, expresan y dicen que la estrategia es hacer campaña “con las particularidades de cada sector”.

“Milei juega a polarizar y nacionalizar porque no puede hablar del cordón cuneta porque no hizo ni hace media obra”, analizan. Por último, en caso de tener que nacionalizar, agregan: “Hay que poder decir que este modelo ya lo vivimos, y que fracasó con Menem en los 90”.

En medio de la estrategia por la campaña provincial, que en el peronismo no termina de despegar, corren los días y cada vez está más cerca el cierre de listas para la elección nacional de octubre. En ese contexto, las tensiones entre las distintas tribus del oficialismo no merman. A cuatro días del cierre todavía no hubo una reunión entre Kicillof y Cristina Kirchner para hablar de ese asunto.

Durante los últimos días, desde el kirchnerismo hicieron una especie de “operativo clamor” para que el que encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires sea el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Sin embargo, eso aún no está confirmado. Hay sectores a los que no les convence la idea. También sonó el nombre del exministro de Economía, Sergio Massa, el de algunos intendentes del conurbano bonaerense y hasta el del excanciller, Jorge Taiana.

El encuentro entre Kicillof y CFK, por más que todos opinan que la que cerrará las listas terminará siendo ella, se dará en los próximos días. En el entorno de Máximo dicen que su candidatura “es una posibilidad”, pero también deberá definirse tras ese encuentro. “Será un candidato de consenso”, arriesgan desde el sector más vinculado al gobernador Kicillof y añaden que ellos “no vetan compañeros”. Las charlas formales entre todas las tribus, de cara a definir los puestos en las listas, aún no comenzaron y la gran mayoría dentro del peronismo arriesga que “se terminará de definir a último momento”. Lo mismo ocurrió con el cierre para la elección de la Provincia de Buenos Aires.

Algunos números

Según el estudio que publicó la consultora Proyección, si las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueran hoy, el peronismo estaría cerca de los 38 puntos y La Libertad Avanza de los 37. Detrás de ellos aparece el espacio “Somos”, de Facundo Manes, con seis puntos y, debajo el Frente de Izquierda, con tres. En esa línea, también analizan que la imagen positiva de Javier Milei es de 45,3 por ciento, mientras que la negativa es del 49,7. La de Kicillof estiman que es 43,8 positiva y 50,1 negativa.

Además, desde Proyecciones marcan que la principal preocupación de los bonaerenses es la inseguridad, con el 51,1 por ciento, mientras que en segundo puesto aparecen los bajos salarios, con el 49,8, y en tercero la inflación y el precio de los alimentos con el 35,6. El desempleo, por último, figura cuarto, con el 25,1.

En cuanto a las estimaciones de votos por sección electoral, analizan que en la primera sección, que es en la que La Libertad Avanza buscará sacar mayor ventaja, el partido violeta tiene una intención de voto del 41,3 versus un 35,9 que tendría el peronismo. En la segunda, el peronismo le ganaría por un punto a LLA con el 32,6 por ciento de los votos y en la tercera sección electoral, Fuerza Patria cosecharía un 46,5 frente a un 31,3 de La Libertad Avanza. Es decir, la diferencia en el bastión del peronismo, y donde históricamente supo ganar, sería de unos 15 puntos.

En la cuarta aparece el peronismo un punto arriba de LLA y en la octava empatados. En el resto de las secciones (quinta, sexta y séptima), según Proyecciones, ganaría La Libertad Avanza: en la quinta por casi 17 puntos de diferencia, en la sexta por más de 12 y en la séptima por más de 10.

Desde la Casa Rosada dicen que las encuestas que ellos miran los dan perdedores por mucha más diferencia y, por eso, durante los últimos días incrementaron la participación de Javier Milei en la campaña bonaerense. El mandatario estuvo en La Matanza con sus candidatos de todas las secciones; habló de las elecciones locales durante un discurso que dio en la Fundación Faro; compartió fake news de Axel Kicillof desde su cuenta de X y este jueves encabezará un acto partidario en la Ciudad de La Plata.