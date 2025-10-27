El peronismo de Uñac dió el batacazo: Fuerza San Juan se impuso sobre el oficialismo y La Libertad Avanza 

​

La fórmula encabezada por Cristian Andino y respaldada por el senador Sergio Uñac logró un triunfo sorpresivo en las urnas, derrotando al gobierno provincial de Marcelo Orrego y al espacio libertario.

En una elección que reconfigura el mapa político sanjuanino, la fórmula impulsada por el senador Sergio Uñac —con Cristian Andino a la cabeza— se alzó con la victoria frente al oficialismo provincial y La Libertad Avanza. El resultado marca un fuerte respaldo ciudadano al justicialismo y consolida el liderazgo de Uñac como una de las principales figuras del peronismo federal.

El triunfo cobra aún más relevancia por las condiciones en que se dio: sin el apoyo explícito del exgobernador José Luis Gioja, quien decidió no participar de la lista, y frente a una campaña oficialista que buscó plebiscitar la gestión de Marcelo Orrego, con todo el aparato de gobierno desplegándose por el territorio. El mandatario provincial apostó a su propio vicegobernador, Fabián Martín, como cabeza de lista, intentando transformar la elección en un voto de confianza a su administración. Sin embargo, el electorado dio un mensaje distinto.

Por su parte, La Libertad Avanza intentó nacionalizar la contienda con la figura de Abel Chiconi, apelando al respaldo del presidente Javier Milei y a un discurso centrado en el ajuste fiscal. Pero la estrategia no logró consolidar una base electoral sólida en San Juan, donde las preocupaciones locales —como la falta de obra pública, el empleo y la caída del consumo— pesaron más que las consignas nacionales.

El resultado representa un punto de inflexión en la política provincial. Fuerza San Juan logró reagrupar a amplios sectores del peronismo y a dirigentes del interior que ven en Uñac una referencia de gestión, diálogo y federalismo. La victoria también reposiciona al espacio como alternativa real al actual gobierno provincial y abre un nuevo escenario de cara a los próximos comicios.

Con esta elección, el peronismo sanjuanino demuestra que sigue teniendo arraigo territorial y capacidad de renovación. El desafío, a partir de ahora, será traducir este respaldo en una agenda política que priorice el desarrollo, el trabajo y las oportunidades para la provincia, en un contexto nacional marcado por la crisis económica y el descontento social.