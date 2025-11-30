El pasaporte argentino mejora y se ubica en el puesto 51 del Global Passport Index 2025

Según el informe de Global Citizen Solutions, Argentina avanzó posiciones en el ranking mundial de pasaportes, liderado por Suecia, y se destacó en calidad de vida dentro de la región.

La actualización 2025 del Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index), elaborado por la consultora Global Citizen Solutions (GCS), posicionó a Argentina en el puesto 51 a nivel mundial, mostrando una mejora sostenida en comparación con años anteriores.

El índice analiza 200 países tomando en cuenta tres ejes principales: movilidad, calidad de vida e inversión, evaluando la posibilidad de viajar sin visa y el acceso a entornos económicos y sociales favorables.

En el ranking global, Suecia encabeza la lista, seguida por Suiza, Finlandia, Alemania y Dinamarca, consolidando a Europa y Asia como regiones con los pasaportes más fuertes.

Dentro de América Latina, el pasaporte mejor posicionado es el de Chile (47°), seguido por Brasil (50°), Argentina (51°) y Uruguay (54°), todos con avances positivos respecto a la edición 2021. El documento argentino aún requiere visa previa para ingresar a 21 países, entre ellos Estados Unidos, China y Canadá.

En el apartado de calidad de vida, Argentina se ubica en el puesto 33 a nivel global, destacándose en la región solo por debajo de Chile (23°) y Uruguay (29°). Según GCS, este índice refleja que la fortaleza de un pasaporte “no reside solo en la cantidad de fronteras que abre, sino en la libertad, la estabilidad y las oportunidades que brinda a sus ciudadanos”.