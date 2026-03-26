El operativo Puerta a Puerta avanza en tres barrios y llegará a Sapere

El dispositivo de limpieza urbana se desarrolla en Villa María, Limay y San Lorenzo Sur. La próxima semana continuará en Sapere con el objetivo de prevenir microbasurales.

El operativo de limpieza urbana “Puerta a Puerta” continúa avanzando en la ciudad de Neuquén, con trabajos simultáneos en los barrios Villa María, Limay y San Lorenzo Sur. Según el cronograma oficial, la próxima semana el despliegue se trasladará a Sapere, donde permanecerá durante siete días.

Este dispositivo, que ya se consolidó como una política habitual del municipio, tiene como objetivo principal optimizar la recolección de residuos voluminosos y evitar la formación de microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que la magnitud del operativo dificulta establecer recorridos exactos por cuadra en tiempo real. “Es muy difícil una logística en la que el camión pase por una cuadra específica en determinado momento. Es un operativo muy grande, con mucha organización”, señaló.

Cómo funciona el operativo

Desde el área remarcaron que la clave del sistema es la colaboración de los vecinos, quienes deben sacar los residuos con anticipación tras la notificación previa, que generalmente se realiza los días miércoles.

“El objetivo es que el vecino tenga tiempo suficiente para retirar los elementos y luego pase el camión”, indicó Haspert.

Actualmente, el operativo se encuentra en la cuarta etapa en San Lorenzo Sur, uno de los sectores más extensos. Debido a su tamaño, al igual que otros barrios como Valentina o Melipal, el trabajo se organiza por cuadrantes y puede extenderse hasta un mes.

Problemas que afectan el cronograma

Uno de los principales obstáculos es la aparición de microbasurales, que obliga a modificar la planificación para intervenir en puntos críticos, como cercanías de escuelas o canales.

En ese sentido, el funcionario advirtió que durante la última tormenta se retiraron incluso electrodomésticos de desagües, lo que genera riesgos de obstrucciones e inundaciones.

Un llamado al cambio cultural

Finalmente, Haspert insistió en la necesidad de generar mayor conciencia ciudadana sobre el manejo de residuos.

“En la ciudad no hay excusas para arrojar basura en lugares indebidos, teniendo en cuenta la cantidad de servicios disponibles. Es un problema cultural que debemos revertir”, sostuvo.

El operativo continuará su recorrido en los próximos días, con la expectativa de reforzar la limpieza urbana y mejorar la calidad ambiental en distintos barrios de Neuquén.