El operativo piedrazos fracasó y Milei tuvo un cierre de campaña deslucido  

​

En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que tienen a su hermana como protagonista, Javier Milei encabezó ayer el cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza. Lo hizo en un predio al aire libre del club Villa Ángela, de la localidad de Moreno, un lugar que, desde hace días desde la oposición advertían que no estaba preparado para realizar ese tipo de evento. Si bien desde temprano Milei le dijo a la prensa internacional que el kirchnerismo “lo quería matar”, y fue hasta Moreno para buscar una foto de “violentos kirchneristas” que lo apedreaban y agredían, la operación para victimizarse falló. Más allá de algún forcejeo –que terminó con la agresión a un periodista– y de la precariedad del lugar, todo salió de manera ordenada en el marco de un desmedido operativo de seguridad. Durante su discurso, entonces, el Presidente no tuvo más opción que hablar de las coimas. Intentó defender a su hermana y luego terminó admitiendo que las encuestas dicen que el domingo puede haber un “empate técnico”.

Mientras Milei hablaba, algunos militantes libertarios lo escuchaban. Otros, sin embargo, se comenzaron a ir antes de que terminara el discurso. El predio nunca estuvo lleno y había grandes espacios vacíos. “Yo soy referente de un barrio en La Plata”, contó Daniel y dijo que “lo de las coimas no va a afectar a LLA el domingo porque la gente acompaña a Javier Milei, no a los que están con él”. “No ponemos las manos en el fuego por nadie, pero creemos en él”, señaló Jésica es de Moreno y agregó que, al igual que otros integrantes de su familia, trabaja para Ramón “Nene” Vera, un armador local de LLA que responde a Pareja y que viene del peronismo. “Estos días fueron de aguantar los comentarios de la gente que tira a matar”, se sinceró. Con dudas, opinó que “nada de esto nos afectará”.

Muchos de los asistentes al acto llegaron en micros. Una vez que bajaban de ellos, los referentes partidarios locales pasaban con cajas de cartón para darles gorras y remeras violetas. Algunos llevaban banderas con la cara impresa de Sebastián Pareja, otras decían: “No vine a guiar corderos, vine a despertar leones”, o “Moreno: donde nace el liberalismo popular”. Cerca del escenario colgaba el slogan de campaña de “kirchnerismo nunca más” escrito en letras rojas con la misma tipografía que usó la CONADEP. Antes de que llegue Milei con su hermana, en el escenario pasaban imágenes de Karina en encuentros partidarios, junto a Sebastián Pareja y Martín Menem, mientras de fondo sonaban los Rolling Stones y ACDC.

El operativo de seguridad comprendió efectivos de la Policía Federal, de la Bonaerense, de Gendarmería y de Casa Militar. También había efectivos de la policía local y personal de seguridad privada. Para ingresar, tanto los hombres como las mujeres, se debían someter a un cacheo y pasar por detectores de metales. Por el cielo, mientras todo eso ocurría, circulaba un helicóptero de la policía bonaerense. A los costados del escenario, sobre unas combis, se ubicaban francotiradores vestidos con traje militar. “Hay más canas que libertarios”, se reían unos jóvenes del barrio que miraban el show desde la vereda de su casa.

Los “estrategas de campaña”, tal como hicieron cuando Milei visitó Lomas de Zamora, buscaron con el cierre en Moreno generar un clima de tensión social que termine en algún tipo de agresión contra el Presidente. El objetivo era poder victimizarse y, de ese modo, sacar del centro de la escena el escándalo sobre las coimas que la hermana del presidente, junto con los primos Menem, habrían cobrado en detrimento de las personas con discapacidad. La operación quedó al descubierto cuando, cerca del mediodía del miércoles, se conoció una entrevista de Milei con un medio extranjero en la que el mandatario decía que “la estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

Durante la jornada no hubo agresiones al Presidente ni a sus ministros, pero Milei siguió con la misma estrategia. Desde el escenario en Moreno puntualizó: “Cuando vienen esas operaciones uno sigue luchando porque sabe que está limpio, pero luego proceden a la intimidación física. En Lomas me tiraron un adoquín y podrían haber matado a cualquiera, pero esto para ellos se trata de poder y, si se tienen que cargar una vida humana, no les importa. Ya se cargaron a Nisman”. Luego añadió: “Cuando se agota ese recurso van contra la familia. No nos sorprende que ahora hayan hecho los tres tipos de operaciones. Nos acusaron de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas y también contra mi hermana”. Karina, ubicada atrás en el escenario, lo aplaudía orgullosa.

En un momento, entre el público, se escuchó un estruendo. Milei se emocionó: “Sonó lindo eso”, dijo e indicó: “¿No tomaron nota de que yo me agrando en la adversidad? Le pueden sumar niveles de dificultad hasta el 26. Ellos extreman sus actos violentos porque están asustados”, subrayó. Sin embargo, las “agresiones violentas del kirchnerismo”, nunca llegaron.

La última vez que el mandatario había pisado territorio bonaerense había sido en la localidad de Lomas de Zamora donde los “estrategas de campaña” también buscaron una foto de Milei siendo agredido. Con ese antecedente, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires habían advertido que las condiciones del espacio donde LLA planificó el cierre de campaña no eran óptimas. Es más, opinaban que era peligroso.

La pelea con la Provincia por la seguridad

La frase de Milei en la que denunció que “lo querían matar”, hizo pensar a la oposición que el oficialismo hasta podía montar un show con infiltrados para intentar victimizarse y correr el foco de la agenda pública. Por eso, en la antesala del evento, el gobernador Axel Kicillof publicó un escrito en el que pidió públicamente a los vecinos del distrito no asistir al acto. “Esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos”, dijo y continuó: “Se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”. Por último, agregó que “los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.

La noche anterior el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, envió una nota oficial a Ignacio Ibáñez, titular de Casa Militar, en la que advirtió que la locación “No resulta favorable” para la realización del acto. Habló de “condiciones precarias del predio”, de “riesgos de evacuación”, de “clima social hostil”, y “problemas de accesibilidad por las lluvias de los últimos días”, entre otras cosas.

En ese mismo texto el funcionario de Kicillof aseguró que la Nación le pidió a la gobernación 8 unidades antidisturbios de Infantería, 3 grupos para el restablecimiento del orden público, 8 motos de respuesta rápida, 18 efectivos uniformados para seguridad en vallados, personal para cortes y desvíos de tránsito, 4 motos y móviles jurisdiccionales en inmediaciones, y 4 motos y móviles jurisdiccionales recorriendo las inmediaciones del lugar. Y finalizó: “Me veo en la obligación de hacerle saber las dificultades y graves riesgos que se presentan frente a la realización de esta actividad”.

Una vez finalizado el acto, y sin la foto que quería, Javier Milei partió con destino a Los Ángeles para tener allí una reunión con empresarios. El día anterior tuvo que suspender la visita que iba a realizar a Las Vegas para ver actuar a su expareja, Fátima Flórez. En el Gobierno pensaron que iba a ser demasiado.