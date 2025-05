El ocaso del macrismo en una noche para el olvido 

​

Lejos de celebrar otra noche mágica en el distrito que vio nacer su carrera política, Mauricio Macri vivió ayer una verdadera pesadilla. A 18 años de su primera victoria electoral, el expresidente sufrió un golpe de knockout que dejó a su liderazgo en estado crítico. El show de Ficha Limpia y el desempeño de su intérprete Silvia Lospennato, no alcanzaron a seducir a su histórica audiencia porteña. Las urnas, por el contrario, le dieron un baño de realidad: que La Libertad Avanza le arrebató a gran parte de su electorado antiperonista y que el quiebre interno del PRO languideció, aún más, a un partido que se encuentra en proceso de descomposición. Conocido el triunfo de Manuel Adorni y ante una militancia abatida, Lospennato se apuró a dar la cara y salió rápido al escenario para admitir el fracaso. “Los resultados no son los que esperábamos”, confesó dolida y acusó a la Casa Rosada de haber desplegado una campaña sucia y no respetar “las reglas de la democracia”. Macri, en tanto, reconoció que fue un “error” haber desdoblado los comicios.

El veredicto de las urnas derrumbó al líder del PRO por completo. Su mirada perdida en el escenario representó el complejo futuro que avizora. Sabe que a partir de hoy se acelerará la fuga de dirigentes hacia La Libertad Avanza y que Javier Milei tendrá más fuerza para doblegarlo en las negociaciones de la provincia de Buenos Aires. La decisión de anticipar las elecciones locales, finalmente, no logró empoderarlo. “Quisimos adelantar la elección para generar un debate sobre cómo cuidar lo local de la ciudad y cómo ir hacia adelante. Y resultó ser un error”, reconoció. “Porque la agenda del Presidente la derivó exitosamente a una discusión nacional sobre su política económica”, completó.

Consumada la derrota, la gran incógnita ahora será resolver la puja bonaerense. Pese a los insultos que llueven de la Casa Rosada, el exjefe de Gobierno reiteró que está dispuesto a discutir una alianza. Como condición, dijo que primero tienen que “volver a hablar respetuosamente” y se quejó nuevamente por jugar separados en la Ciudad. “Si hubiésemos ido en un acuerdo como se planteó de entrada, hoy estaríamos festejando 50 y pico a 28. Sería un resultado para el mundo que está mirando si el cambio se consolida o no. Mucho mejor que 30, 27″, subrayó.

Todas las miradas estarán puestas desde hoy en la estrategia electoral del antiperonismo en la provincia de Buenos Aires. El golpazo porteño deja mejor posicionados a los dirigentes amarillos que presionan para cerrar cuanto antes una alianza con los libertarios. Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli –tres pesos pesados del distrito– tendrán mayor margen para pulsear hacia adentro y avanzar en las conversaciones con los armadores violetas. La postura de Macri –que en las próximas horas viajará a Perú y Medio Oriente– es armar una alianza sin perder la identidad del PRO.

Si antes de las elecciones de ayer, en Balcarce 50 se negaban a concretar un acuerdo de igual a igual con el PRO, menos lo harán después del batacazo de anoche. La estrategia del entorno presidencial seguirá el mismo curso: cooptar a todos los dirigentes que quieran subirse a la ola libertaria. Según Macri, los que “tenían un precio” ya se vendieron. Para el Gobierno, en cambio, todavía hay lugar para más dirigentes. “Señores, tábula rasa. Este es el espíritu: todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga”, exclamó ayer Adorni. “Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y, a partir de ahora, ¡a pintar de violeta todo el país!”, sumó Milei desde el búnker libertario en un evidente mensaje al macrismo.

Por si quedaban dudas de que el vínculo entre el Presidente y el exmandatario atraviesa su peor momento, las horas previas a la elección exhibieron otro capítulo del quiebre. “Está hecho un llorón”, lo desafió Milei tras votar en la sede de la UTN en Almagro. Fue en respuesta a las críticas de Macri por el video fake que difundieron los trolls libertario, en el que se anunciaba la supuesta dimisión de Lospennato a su candidatura. Visiblemente indignado, el exmandatario denunció por la mañana que se trató de la maniobra política “más vil y perversa” que le ha tocado ver en sus dos décadas de trayectoria política. Con el mismo tono, por la noche le respondió directo a Milei: “Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas”.

Luego del triunfo electoral, los trolls de la Casa Rosada se envalentonaron y difundieron otro video falso para burlarse de Macri. Con inteligencia artificial, armaron una pieza en la que supuestamente el expresidente felicita a Manuel Adorni por el triunfo y se lo atribuye a la fake news anterior.

El discurso que adoptó Lospennato luego de la derrota, será el que guíe al macrismo de ahora en más. La estrategia del PRO, en principio, apunta a respaldar la gestión económica libertaria, pero a diferenciarse en el plano institucional y social. “Fue una campaña muy difícil. Llena de agresiones, insultos y noticias falsas. Una campaña que cruzó todos los límites. No le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia”, expresó la candidata. Como contraposición, la diputada definió al PRO como un proyecto que representa “un cambio con equilibrio, respeto, sin crueldad y donde no haya nadie descartable”.

Apesadumbrado por el resultado, Mauricio Macri se mantuvo en silencio sobre el escenario. Quien secundó a Lospennato fue el jefe de Gobierno. “No sé si es momento de autocrítica. Acabamos de recibir los resultados. Es un poco la frustración de no haber logrado instalar una agenda de la Ciudad y la división extrema de nuestro espacio obviamente no ayudó”, explicó. Según el alcalde porteño, la ciudadanía priorizó “el debate nacional” y “darle un apoyo al presidente”. Lo escoltaban Laura Alonso, Hernán Lombardi, María Eugenia Vidal, Rocío Figueroa, Cristian Ritondo; la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros.

En la primera elección desdoblada desde el 2015, el macrismo salió tercero. No ganó en ninguna de las comunas en su territorio de origen y logró ingresar sólo cinco legisladores. El partido, que tiene seis diputados con mandato hasta el 2027 y tendrá a partir del 10 de diciembre un bloque de once legisladores. La duda es si se mantendrá en el bloque la Coalición Cívica.

En ese nuevo escenario, el gobierno porteño tendrá severas dificultades para lograr la sanción de las leyes porque también perdieron bancas aliados claves como la UCR y la Coalición Cívica, cuyos candidatos no lograron renovar sus diputados. “Hay un mensaje claro también, que es que la gente quiere evidentemente una Legislatura más plural así que voy a tener que hacer un ejercicio de mayor diálogo, mayor acuerdo”, admitió Jorge Macri.