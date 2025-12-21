El mercado ya le pone precio al dólar de 2026: cuánto podría valer mes a mes

El mercado financiero ya proyecta el valor del dólar oficial en 2026 bajo el nuevo esquema de bandas atadas al IPC. Un informe privado traza tres escenarios según la inflación y estima que el tipo de cambio podría ubicarse entre $1.843 y casi $2.000 hacia fin del próximo año.

El mercado financiero comenzó a anticipar cómo se moverá el dólar oficial en 2026, en un contexto marcado por el nuevo régimen cambiario que entrará en vigencia desde enero. Con las bandas de flotación ajustadas por inflación, la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasa a ser la variable clave para definir hasta dónde puede llegar la cotización.

Bajo este esquema, el valor del dólar dejará de moverse con un ajuste fijo mensual y quedará atado a la nominalidad de la economía, lo que abre distintos escenarios según el ritmo de la desinflación.

Tres escenarios para el dólar oficial en 2026

Un informe de la consultora GMA Capital, elaborado en base a datos del Banco Central y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), plantea tres escenarios posibles para el cierre de 2026.

El escenario base, considerado el más probable, asume una inflación cercana al 24% anual. En ese caso, la banda superior del dólar oficial arrancaría enero alrededor de los $1.565, superaría los $1.700 a mitad de año y finalizaría diciembre en torno a los $1.915.

En un escenario pesimista, con una inflación más persistente, cercana al 30%, el ajuste de la banda sería mayor y el dólar oficial podría rozar los $2.000 hacia fines de 2026.

Por el contrario, el escenario optimista, con una inflación más baja, cercana al 19%, proyecta un techo cambiario más contenido, con el dólar cerrando el año alrededor de los $1.843.

Qué cambia con el nuevo esquema de bandas

El informe compara este nuevo régimen con el esquema previo de ajustes del 1% mensual. De haberse mantenido ese sistema, la banda superior del dólar oficial habría llegado a unos $1.720 a fines de 2026.

Con el nuevo mecanismo atado al IPC, incluso en el escenario base, el techo cambiario sería unos $195 más alto, reflejando el impacto directo de la inflación acumulada sobre el tipo de cambio.

Cómo funciona el régimen acordado con el FMI

El esquema de bandas cambiarias fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes del desarme parcial del cepo. Obliga al Banco Central a intervenir si el dólar perfora el piso o supera el techo.

Actualmente, el rango se ubica entre $921,20 y $1.518,52, pero esos valores quedarán desactualizados a partir de enero con la nueva metodología de ajuste por inflación.

Más compras de dólares y acumulación de reservas

En paralelo, el BCRA anunció un programa preanunciado de acumulación de reservas, que incluye compras de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MULC) incluso dentro de la banda, algo que hasta ahora no hacía.

En el escenario base, la autoridad monetaria prevé comprar hasta u$s10.000 millones en 2026, con la posibilidad de ampliar ese monto a u$s17.000 millones si la demanda de pesos crece más rápido, sin aplicar una esterilización monetaria agresiva.

Desde el sector privado destacan que esta recalibración busca darle mayor previsibilidad al mercado. “El Banco Central anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario para 2026, en línea con una estrategia orientada a permitir una mayor acumulación de reservas”, explicó Pilar Tavella, directora de Research Macro & Estrategia en Balanz.

Un dólar con ajustes graduales, según el mercado

Con estas reglas, el escenario que hoy descuenta el mercado es el de un dólar estable dentro del corredor, con ajustes graduales y sin sobresaltos, siempre que se sostengan tres condiciones clave: disciplina fiscal, inflación en descenso y recuperación de la demanda de pesos.