El mensaje de los gobernadores que salieron en defensa de la democracia 

Los gobernadores no se quedaron callados. Los alineados, los distanciados y hasta los enfrentados con Cristina Kirchner–que van desde Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)—, más otros aliados como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y hasta peronistas disidentes como la cordobesista Natalia de la Sota, manifestaron su solidaridad con la expresidenta rechazaron la decisión judicial de “proscribir” a la líder del principal partido de la oposición en medio de un año electoral que atraviesa a todo el país con un disperso calendario y que en octubre definirá el recambio legislativo en el Congreso Nacional.

El Partido Justicialista (PJ) de Formosa que preside el gobernador Insfrán emitió un documento donde sostiene que le fallo de la CSJ contra CFK “lejos de ser un acto imparcial en un proceso judicial es un acto político en un proceso llevado adelante por quienes fueron integrantes de la mesa judicial de la derecha argentina” y agrega: “’los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático’ por imperativo constitucional, y la proscripción de la presidente del principal partido opositor en tiempos de definiciones electorales constituye un ataque a la democracia que no admite silencio de ningún espacio político del país”.

La decisión judicial “anunciada días antes por los medios hegemónicos de comunicación y festejado por anticipación por los sectores antipopulares, nos vuelve a poner, como peronistas, ante la exclusión política”. “En paz, convocamos a todos los argentino y argentinas a luchar para recuperar la soberanía de la voluntad popular vulnerada y para dejar atrás esta Argentina de persecución, proscripción política, hambre y endeudamiento al que nos quieren someter”, cierra el documento del PJ formoseño.

“La situación que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner trasciende lo jurídico y tiene un fuerte impacto institucional: excluye a una de las dirigentes con mayor representatividad del país de la contienda electoral y distorsiona la democracia”, posteó en sus redes social el catamarqueño Jalil. Un gobernador peronista que se ha mostrado permeable a las presiones de Javier Milei.

También se pronunció Jaldo en su carácter de vicepresidente del PJ tucumano. En su cuenta de X, expresó su “solidaridad con la expresidenta @CFKArgentina, presidenta del PJ Nacional, en este momento difícil que le toca atravesar, en lo personal y en lo político”. “Estamos convencidos de que estos tiempos tan complejos exigen unidad, organización y autocrítica dentro del movimiento nacional y popular más importante de la Argentina: el Partido Justicialista”, agregó Jaldo, que quebró el bloque de UxP para que sus diputados acompañen las decisiones legislativas de LLA.

El aliado santiagueño Zamora fue escueto y claro. “Mi solidaridad con @CFKArgentina en estos momentos. Además, es imposible soslayar el grave impacto institucional que genera un acto de proscripción electoral, nada menos que contra la líder del principal partido de la oposición en nuestro país”, posteó en X el gobernador.

“La democracia y la paz son valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir. Un fallo como éste en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país”, sostuvo la cordobesista Natalia de la Sota y remarcó: “Es triste ver de nuevo a la sociedad crispada y dividida. Pese a tantas diferencias que públicamente he manifestado a lo largo del tiempo, hoy lo digo con claridad: tanto judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó, ni jamás ayudará a la democracia. En este clima, no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina”.

El rionegrino Wereltineck fue la excepción y posteó su opinión bajo el título “en una república, la reglas se respetan”. “La Corte Suprema confirmó una condena judicial en una causa de alto impacto nacional. Es un hecho que incomoda a algunos y conforma a otros. Pero está dentro del marco legal. Y forma parte del sistema democrático que elegimos como sociedad”, sostuvo el aliado del Gobierno central y agregó: “Vivimos en un país con división de poderes, instituciones vigentes y una Justicia que es parte esencial del Estado de Derecho. Ese es el contrato democrático. Nos guste o no, así funciona la democracia”. “Las posiciones políticas y partidarias deben ser respetadas. Pero ninguna está por encima de la República”, sentenció.