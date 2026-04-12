El martes se conoce la inflación de marzo: el mercado prevé un IPC cercano al 3%

El INDEC difundirá el dato este 14 de abril en medio de proyecciones que marcan una leve aceleración. Educación, tarifas y combustibles impulsaron los precios.

El INDEC dará a conocer este 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, con estimaciones del mercado que lo ubican cerca del 3% mensual.

De confirmarse, sería el dato más alto de los últimos 12 meses, en un escenario donde la inflación muestra señales mixtas entre desaceleración y nuevos focos de presión.

Proyecciones privadas: entre el 2,7% y el 3%

Las principales consultoras coinciden en que el índice se moverá en un rango de entre 2,7% y 3%, por encima del 2,9% registrado en febrero.

El Banco Central de la República Argentina, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), también ajustó al alza sus previsiones y proyectó una inflación mensual en torno al 3%.

Educación, tarifas y transporte impulsaron la suba

Entre los rubros que más presionaron el índice se destaca Educación, con aumentos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

También incidieron:

Vivienda, por subas en tarifas de servicios

Transporte, por ajustes en boletos

Combustibles, con impacto directo en toda la economía

Los precios regulados mostraron subas cercanas al 3,4%, consolidándose como uno de los principales motores del mes.

Alimentos moderan, pero no compensan el alza general

El rubro Alimentos y Bebidas, el de mayor peso en el índice, mostró una desaceleración respecto a meses anteriores.

Algunas mediciones privadas lo ubican entre 1,9% y 2,7%, con menor presión en carne, frutas y verduras.

Sin embargo, esta moderación no logró compensar las subas en otros sectores clave.

Inflación en la Ciudad y tendencia general

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios ya marcó una suba del 3% en marzo, lo que anticipa una tendencia similar a nivel nacional.

El dato implicó una aceleración respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%.

Energía y contexto internacional, factores clave

El aumento de los combustibles estuvo influenciado por la suba del precio internacional del petróleo, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas.

Este factor volvió a posicionar a la energía como un componente central en la dinámica inflacionaria.

Un dato clave para el rumbo económico

El número que publique el INDEC será determinante para evaluar la evolución del programa económico del gobierno de Javier Milei.

Aunque la inflación ya no muestra los niveles de urgencia de meses anteriores, el comportamiento de los precios sigue siendo una variable crítica para la recuperación del poder adquisitivo y la estabilidad económica.