El libertario Fargosi hizo mutis por el foro 

Se bajó. Arrugó. Se borró. Huyó. Corrió a esconderse. Se puede elegir la expresión coloquial que se prefiera, pero lo cierto es que el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires en la lista de la Alianza La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi, decidió no participar del debate de candidatos porteños que se va a hacer a principios de octubre en una señal de cable, luego de que se había comprometido a participar. No dio explicaciones, pero sí cosechó todas las críticas de sus adversarios.

Como viene ocurriendo casi por tradición desde hace décadas, el debate con todos los candidatos por la Ciudad está previsto para el próximo 8 de octubre en los estudios del canal TN. Entre los que sí confirmaron están Itai Hagman, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Ricardo López Murphy y Hernán Reyes. Fargosi había confirmado, pero esta semana los equipos de campaña se enteraron que se dio de baja.

Lo que siguió fue una colección de críticas al candidato oficialista, que no parece dispuesto a querer defender al Gobierno en un debate en estos momentos. O, al menos, esa es la conclusión a la que llegaron sus contrincantes.

Myriam Bregman –a quien Fargosi alguna vez trató de “militante judía de izquierda”, lo que le valió una condena de la DAIA por antisemita– lo estaba esperando especialmente para el debate. No podrá ser. “Huye porque no puede dar la cara sobre las políticas de este Gobierno, ni tampoco exponer su historia político personal que sabe que la conocemos porque los hemos enfrentado siempre en la lucha contra el genocidio y la impunidad”, advirtió la candidata de izquierda. “Siempre en veredas opuestas. Tanto, que llegó a decir que yo era una militante judía infiltrada en la izquierda. Son años de lucha contra Villarruel y todos los defensores de los represores”, recordó.

El presidente de la Coalición Cívica-ARI y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, por su parte, tuiteó con una imagen histórica desde los debates de los noventa: “La silla vacía. El candidato de La Libertad Avanza, fargosi”>@fargosi, decidió no debatir en la Ciudad de Buenos Aires. No tuvo mejor idea que borrarse. Así quedará su lugar: vacío. Una vergüenza“.

https://twitter.com/maxiferraro/status/1970972584230769020

El candidato radical Martín Lousteau no se quedó atrás a la hora de atender a Fargosi: “Me acaban de confirmar que Fargosi se escapó del debate al que su equipo se había comprometido hace una semana. Una pena que no quieran dar la cara para debatir todo lo que el gobierno está haciendo mal. Parece que la casta del Gobierno tiene miedo”, indicó Lousteau.

https://twitter.com/GugaLusto/status/1971190742250041436

Ante la defección, el candidato de Fuerza Patria Itai Hagman consideró: “Habla de que el Gobierno se ve muy mal y no se anima a debatir. Es una pena… pero revela la situación de debilidad extrema en la que están y los malos candidatos que eligieron, evidentemente”.

“¿Es real que el señor Alejandro Fargosi se bajó del debate de candidatos? Sería una lástima…“, ironizó por derecha Ricardo López Murphy.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1970944243167633611

En otros momentos tan locuaz en Twitter, Fargosi hizo mutis por el foro. Le comió la lengua el ratón. Se cosió la boca… La idea se entiende.

Quizás uno de los motivos es que las encuestas no lo están dando con una diferencia decisiva ante los otros candidatos a diputados (de hecho, hay una discrepancia entre su intención de votos y la de Patricia Bullrich para senadora, que es considerablemente mayor en las encuestas). El sistema de boleta única en papel permite un fácil corte de boleta (en verdad, basta con simplemente tildar otro casillero distinto al de senadores), lo que podría ser un dolor de cabeza para la lista de Diputados de LLA, incluidos los macristas que lograron quedar en la boleta, en puestos inferiores.

Por lo pronto, a Fargosi no se lo verá en el debate en televisión, aunque es seguro que todos se acordarán de él.