El intendente de Embalse rompió en llanto por el cierre de los hoteles: “No sé qué hacer, nadie nos escucha”

Mario Rivarola expresó su desesperación por el cierre de la Unidad Turística de Embalse y el despido de todos sus trabajadores. Entre lágrimas, cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional y advirtió sobre una posible privatización de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.

La incertidumbre por el futuro de la Unidad Turística de Embalse sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando el intendente de esa localidad cordobesa, Mario Rivarola, se quebró en una entrevista radial al hablar de la situación que atraviesan los trabajadores despedidos y la falta de definiciones sobre el destino del complejo.

“Estoy desesperado, no sé qué hacer, nadie nos escucha”, expresó entre lágrimas el jefe comunal durante una entrevista con La Voz. Rivarola aseguró que lleva meses realizando gestiones ante organismos nacionales sin obtener respuestas concretas sobre el futuro de los hoteles estatales, que ya fueron cerrados y cuyos empleados fueron desvinculados.

La Unidad Turística de Embalse, creada hace más de 70 años para fomentar el turismo social, cuenta con siete hoteles, 51 cabañas, piletas, una capilla, instalaciones deportivas y otras dependencias ubicadas sobre unas 300 hectáreas a orillas del lago. El Gobierno nacional resolvió transferir el predio a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que analiza su venta o concesión a privados.

Según explicó Rivarola, desde el municipio propusieron que los hoteles operativos y otras instalaciones sean transferidos a la comuna para gestionarlos junto al Gobierno de Córdoba. “La Provincia está dispuesta a colaborar para sostener el turismo social y las actividades deportivas, pero no tenemos respuestas”, afirmó.

El intendente también manifestó su preocupación por versiones que indican que parte del predio podría destinarse a desarrollos inmobiliarios privados. “Lo que vemos es que quieren vender. Nos preocupa especialmente que se avance sobre sectores cercanos al lago que hoy son de acceso público”, sostuvo.

Además de cuestionar la falta de información oficial, Rivarola alertó sobre el impacto social de la medida. “La gente se quedó sin trabajo y no tenemos respuestas para darles. Hay familias enteras afectadas por esta decisión”, remarcó.

Mientras tanto, el futuro de uno de los complejos turísticos más importantes del país sigue siendo una incógnita. Desde la AABE aún no se informaron detalles concretos sobre el proyecto que se aplicará en el predio, lo que mantiene la preocupación de vecinos, trabajadores y autoridades locales.