El INDEC difunde hoy la inflación de noviembre y analistas proyectan una nueva aceleración

Consultoras privadas estiman que el índice rondará el 2,5%, lo que marcaría el registro más alto desde abril. La suba estaría impulsada por aumentos en precios regulados, estacionales y el fuerte encarecimiento de la carne.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de noviembre, en un contexto marcado por nuevas presiones sobre los precios y con estimaciones privadas que anticipan una aceleración por tercer mes consecutivo.

De acuerdo con los relevamientos de Equilibra, EcoGo y Adcap Grupo Financiero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría subido alrededor de 2,5%, una cifra que, de confirmarse, representaría el mayor avance mensual desde abril, cuando el indicador trepó al 2,8%.

En la antesala del dato oficial, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostró una suba del 2,4%, impulsada por incrementos en carne, alquileres y servicios, según informó el organismo estadístico porteño. El rubro Servicios avanzó 2,5%, por encima de Bienes (2,3%).

A nivel nacional, la inflación había retomado terreno alcista en septiembre (2,1%) y volvió a acelerar en octubre hasta 2,3%. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central proyectó para noviembre una suba de 2,3%, elevando 0,4 puntos su previsión anterior.

Entre los rubros que mayor presión ejercieron sobre el IPC, las consultoras destacan nuevamente a la carne, junto con los incrementos en tarifas de luz y gas, prepagas, transporte público en distintas jurisdicciones y combustibles, que en su conjunto empujaron los precios regulados al 2,1% mensual, según estimó EcoGo.

Con diciembre, un mes históricamente más inflacionario, ya en marcha, las miradas del mercado se enfocan ahora en el cierre del año y en la trayectoria que podrá sostener el IPC en un escenario de correcciones tarifarias y ajustes estacionales.