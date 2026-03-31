El INDEC difunde el dato de pobreza y estiman que rondará el 30%

Las proyecciones privadas anticipan un nivel similar al del primer semestre de 2025, cuando alcanzó al 31,6% de la población.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, en un contexto marcado por el análisis del impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional.

Según estimaciones de especialistas y consultoras privadas, la tasa de pobreza se ubicaría en torno al 30%, en niveles similares a los registrados en el primer semestre de ese año, cuando alcanzó el 31,6% y afectó a cerca de 15 millones de personas.

De acuerdo a proyecciones académicas, como las del economista Martín González-Rosada de la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza se ubicaría en torno al 30,6% para el período julio-diciembre de 2025. En términos absolutos, esto implicaría que alrededor de 9,2 millones de personas en áreas urbanas viven en situación de pobreza.

Los análisis indican que, hacia fines de 2025, el aumento en el costo de las canastas básicas superó la evolución de los ingresos familiares, lo que incidió en un repunte de los indicadores tras una leve mejora previa.

En cuanto a la indigencia, las proyecciones la ubican cerca del 6,7%, en línea con los niveles informados anteriormente por el organismo estadístico.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA advirtió que, si bien hubo una baja respecto de los picos registrados en 2023, la pobreza continúa siendo un problema estructural en la Argentina, sin lograr perforar el piso del 25% en las últimas dos décadas.