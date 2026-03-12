El INDEC dará a conocer la inflación de febrero y estiman que rondará el 2,7%

El dato será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Consultoras privadas proyectan un índice similar al de enero y señalan que los aumentos en tarifas y alimentos explican la suba.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, mientras que analistas privados estiman que la inflación mensual se ubicará entre el 2,6% y el 2,9%, con un promedio cercano al 2,7%.

De confirmarse ese rango, el índice sería similar al registrado en enero, cuando la inflación fue de 2,9%, y marcaría una continuidad en la tendencia de desaceleración moderada, aunque todavía por encima del 2% mensual.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina, las previsiones de inflación para febrero fueron corregidas al alza en las últimas semanas, pasando de 2,1% a 2,7%.

Los especialistas señalan que los aumentos en tarifas de servicios públicos y en alimentos fueron los principales factores que presionaron sobre los precios durante el segundo mes del año.

Entre las mediciones privadas, la consultora C&T estimó una inflación de 2,9% para el Gran Buenos Aires. Según su informe, el rubro Vivienda fue uno de los que más aumentó, con una suba cercana al 5%, impulsada por ajustes en las tarifas de luz y gas y por cambios en el esquema de subsidios.

En el caso de alimentos y bebidas, la consultora registró un incremento del 4,1%, con subas destacadas en la carne, que aumentó casi 8%, mientras que las verduras mostraron una baja cercana al 10%.

Por su parte, la consultora LCG proyectó un IPC de alrededor del 2,7%, al señalar que la inflación núcleo continúa marcando un piso relativamente alto para el índice mensual. Además, advirtió que los precios regulados —especialmente tarifas de gas, electricidad, agua y transporte— tuvieron una mayor incidencia en el resultado final.

Otra medición privada, elaborada por la consultora OJF, calculó una inflación de 2,6% en febrero, con subas destacadas en los rubros Vivienda e Indumentaria, ambos con aumentos cercanos al 3,5%, seguidos por Salud y Alimentos y bebidas.

El dato oficial del INDEC permitirá confirmar si el Gobierno logra interrumpir la tendencia de aceleración inflacionaria que se registra desde septiembre o si el costo de vida vuelve a mostrar una nueva suba mensual.