El INDEC da a conocer la inflación de mayo: las consultoras prevén una nueva desaceleración en torno al 2%

El INDEC difundirá este jueves el dato de inflación de mayo, mientras las consultoras privadas anticipan una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor en torno al 2%. Sin embargo, advierten que la baja no es homogénea y que alimentos, transporte y servicios regulados continúan siendo los principales focos de presión sobre los precios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato de inflación de mayo. Las estimaciones privadas anticipan una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ubicaría en torno al 2%.

Las consultoras privadas estiman que la inflación mensual se ubicará entre 2,1% y 2,3%, en línea con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En el escenario más optimista, algunas mediciones proyectan un registro apenas por encima del 2%, lo que marcaría el nivel más bajo en varios meses.

De confirmarse estas proyecciones, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría alrededor del 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en torno al 33%, mostrando una leve aceleración respecto del mes anterior.

Más allá de la desaceleración general, los relevamientos coinciden en que la baja no es homogénea. Alimentos, transporte, salud y servicios regulados continúan siendo los rubros con mayor incidencia sobre el índice.

En particular, el rubro alimentos volvió a tener un peso relevante en la dinámica inflacionaria, con aumentos superiores al promedio en categorías como verduras, comidas fuera del hogar y algunos servicios regulados. En contraste, se observaron bajas en cortes de carne y algunas frutas estacionales.

Desde distintas consultoras atribuyen la desaceleración a una mayor estabilidad cambiaria y al endurecimiento de la política monetaria. Sin embargo, advierten que factores como la evolución de tarifas, subsidios y el escenario energético internacional podrían generar presiones en los próximos meses.

Con expectativas cercanas al 2%, el dato oficial será clave para determinar si la economía consolida un nuevo sendero de desinflación o si el proceso aún enfrenta riesgos de volatilidad en la segunda mitad del año.