El INDEC confirmó un aumento de la desigualdad: creció la brecha entre los mayores y menores ingresos

El INDEC informó que la desigualdad aumentó en el primer trimestre de 2026. El 10% con mayores ingresos gana 15 veces más que el 10% más pobre.

La desigualdad en la distribución del ingreso registró un nuevo incremento durante el primer trimestre de 2026. Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reveló un deterioro tanto en el Coeficiente de Gini como en la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos.

De acuerdo con el informe oficial, el 10% de la población con mayores ingresos percibió recursos 15 veces superiores a los del 10% más pobre. Si bien esa diferencia se mantiene respecto al mismo período de 2025, representa un aumento frente al trimestre anterior, cuando la relación era de 13 veces.

Un indicador que refleja una mayor concentración de ingresos

El principal indicador utilizado para medir la desigualdad, el Coeficiente de Gini, se ubicó en 0,442 durante el primer trimestre de 2026.

El dato representa un deterioro frente al 0,435 registrado en igual período del año pasado y también respecto al 0,431 correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Este índice mide cómo se distribuyen los ingresos dentro de una sociedad y toma valores entre 0 y 1. Cuanto más se acerca a 1, mayor es la concentración de la riqueza y, por lo tanto, la desigualdad entre los distintos sectores de la población.

Los resultados difundidos por el organismo estadístico muestran que, pese a las variaciones en la actividad económica y la evolución de los salarios durante los últimos meses, la distribución del ingreso continúa siendo uno de los principales desafíos para la economía argentina.

Qué muestran los datos del INDEC

El informe evidencia que los ingresos de los hogares de mayores recursos crecieron a un ritmo superior al de los sectores más vulnerables, ampliando nuevamente la distancia entre ambos extremos de la distribución.

La brecha de 15 veces entre el decil más alto y el más bajo refleja que la recuperación de ingresos no fue homogénea y que las diferencias económicas continúan marcando el panorama social del país.

Si bien el indicador permanece estable frente al mismo trimestre de 2025, el incremento respecto del trimestre previo confirma una tendencia de mayor desigualdad en el inicio de 2026.