El Gobierno ya puso un pie en el expediente de la estafa de $LIBRA  

​

El Gobierno ya puso un pie adentro del expediente sobre $LIBRA, la criptomoneda que promovió Javier Milei e implicó pérdidas que rondarían los 250 millones de dólares para miles de inversores. Dos abogados se presentaron en Comodoro Py y asumieron la defensa de Sergio Morales, un asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que quedó implicado en la trama detrás del lanzamiento del token. Es el primer funcionario público que asume su condición de imputado, lo que a la vez es una forma de generar una puerta de acceso a la investigación.

Hasta ahora solo habían presentado abogado el trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, cofundadores de Tech Forum SRL, la firma que llevó adelante el evento sobre tecnologías disruptivas que llevó ese nombre en octubre del año pasado, donde Milei fue el principal orador y Morales también. Ambos empresarios aparecen como nexo entre el Gobierno y los extranjeros detrás del lanzamiento de $LIBRA, Hayden Davis, CEO de Kelisier Ventures, y Julian Peh, de Kip Protocol. El Tech Forum fue uno de los escenarios que los juntó. Todos ellos están en el foco de las primeras medidas del fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la investigación por decisión del a jueza María Servini. Quienes ingresan al expediente, no sólo pueden ver qué hay sino pedir pruebas. Milei aún no presentó defensa propia. La fiscalía difundió que investiga abuso de autoridad, estafa, tráfico

de influencias y cohecho.

¿Quién es Morales?

Morales era mencionado en aquel foro como alguien que se había incorporado recientemente como asesor del directorio de la CNV, un organismo clave en la regulación del mundo de las finanzas. En el Tech Forum se explayó sobre regulaciones para el mercado de criptomonedas –que, según explicó, el Gobierno intenta moderar– el papel del Estado y el protagonismo que se le quiere dar al sector privado. En un evento anterior, del 31 de julio organizado por Argentina Digital Nation (ADN) se lo anunciaba como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación Argentina”. Tuvo un alta temprana registrada en Anses y AFIP en la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Pero no fue designado allí.

En el borrador de un “acuerdo de asociación” entre Davis y el gobierno de Milei –que está bajo investigación– en el que se le daría a Kelsier Ventures exclusividad para convenios y proyectos relacionados con Inteligencia Artificial, criptomonedas y blockchain, Morales habría figurado a cargo de la “asesoría estratégica”. “Actuará como asesor de WEb3,/blockchain para Javier Milei”, decía el texto al que accedió este diario, y que no está claro si se firmó. Según declaraciones de Davis, él era asesor de Milei y tenían un plan de “tokenización” amplio, a gran escala. En aquel aparente pacto a Davis se le garantizaba acceso directo al presidente y a su hermana. Los socios que figuraban allí eran Novelli, Terreones Godoy, Morales y Davis.

Novelli y Milei se conocen hace tiempo. Novelli es uno de los dueños de una academia de “trading profesional” donde el Presidente daba clases, al igual que Agustín Laje, el líder de la Fundación Faro, el think tank de los libertarios, que algunas denunias sobre la “criptoestafa” piden investigar como presunto canal de fuga de fondos. El año pasado Novelli ingresó siete veces a la Casa Rosada. En al menos dos oportunidades estuvo acompañado por Morales: el 6 y el 11 de junio. Los recibió la hermana del jefe de Estado. En la segunda ocasión fueron con Terrones Godoy, que también eso socio de Morales en otra empresa.

Hay algo curioso, un interrogante: ¿Por qué Milei siguió vinculado y depositando su confianza en Novelli después de hacerle la promoción del token “Vulcano” vinculado a un juego que cayó en pocas semanas y generó denuncias de fraude? El entonces diputado decía que VULC$ a diferencia de otros prometía “un diagrama económico sostenible en tiempo”, pero no fue así. Otra cripto fallida que promovió y que lo llevó a admitir en un reportaje que cobraba sus “opinions” aún cuando ocupaba una banca fue CoinX. El socio Terrones Godoy es quien anunció en enero dijo que la meme coin de Donald Trump no sería la primera cripto de un presidente o líder político.Visto en retrospectiva caba la pregunta acerca de qué información tenía. Algo interesante es que decía que los cripto activos traen nuevas formas de financiamiento de la política. $LIBRA no es una meme coin (que es como un souvenir en broma), es una criptomoneda propiamente dicha anunciada con un supuesto proyecto de inversión por Milei.

¿Y los defensores?

Los abogados que se presentaron en nombre de Morales y ya asumieron su defensa –según confirmaron en sus oficinas a Página/12– son Ramiro Salaber y Karin Kozak. Estuvieron esta semana en la fiscalía de Taiano.

El primero es socio fundador del estudio que comparte con Hernán Munilla Lacasa y Vicente de Palacios Manrique. Se graduó en la Universidad Católica y se especializó en la Austral. Su bufete se dedica al derecho penal tributario y previsional, cambiario, delitos financieros, lavado, estafas, fraude corporativo, entre otros (similar a otro del que fue socio, fundado por Roberto Durrieu, el exsubsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla). Tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y también en San Isidro. Esto último podría tener relevancia ya que se vislumbra una posible pelea de competencia entre el juzgado de Servini y el de Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro, donde hay un denuncia y medida de la magistrada para saber, por ejemplo, si Milei tuiteó sobre $LIBRA desde la Quinta de Olivos, lo que correspondería a esa jurisdicción. Días atrás, en un posteo sugestivo en su cuenta de “X”, Alberto Benegas Lynch (h) sugirió postular a Arroyo Salgado a la Corte en lugar de Ariel Lijo.

La otra defensora, Kozak, se presenta en su cuenta de Instagram no sólo como abogada sino como experta en “protocolo”, “reglas de etiqueta”, “elegancia”, “oratoria” y “buenos modales”. “Experta en gestión de la Experiencia del Cliente Lujo y Hospitalidad”, dice también, y muestra que da cursos sobre estas temáticas.

Interrogantes

Entre todas las nuevas medidas impulsadas por la fiscalía, una apunta a saber quiénes estaban en comunicación en las horas previas y posteriores al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero a las 19.01. La red de contactos y donde estaban ubicados físicamente los celularePor ahora no secuestró dispositivos. Hay algunas preguntas relevantes para la pesquisa, que todavía no tienen respuesta, en especial para entender el papel de cada quien en la trama. Por ejemplo: ¿Quién le proporcionó a Milei los datos que publicó para promover (lo que él llama difundir) $LIBRA? El posteo tenía el link de un contrato para anotarse en la propuesta de inversión en la criptomoneda (que Milei decía que era para fondear pequeñas empresas y emprendedores) y el de “Vivalalibertadproyect.com” que había sido creado horas antes ese día.

El dominio de este sitio –que lleva al un gmail y dice que fue desarrollado por Kip Network Inc, a la que representa el empresario Peh– fue comprado en la madrugada del Día de los Enamorados a una empresa de software que se llama GoDaddy, con sede en Arizona, en Estados Unidos. Pero también, casualmente, tiene una sede en Argentina, o cuando menos un contacto telefónico local. Es poco frecuente comprar un dominio web tan poco antes de lanzar el sitio. La compra se hace online y queda a nombre de algún dueño, pero en este caso, según pudo verificar este diario, está oculto. Ese dato solo se podría obtener mediante una medida judicial. Del mismo modo, quién pagó, ya que el pago solo puede ser también online. El costo actual que arroja este dominio es bien barato: 120 dólares.

La web sigue vigente y es de fácil acceso. Allí se lee: “Como símbolo de este movimiento y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei, lanzamos el token $LIBRA, diseñado para fortalecer la economía Argentina desde sus cimientos, apoyando el emprendedorismo y la innovación”. Kip Protocol publicó un comunicado días atrás donde dice que ellos crearon o aprobaron el Proyecto Viva La Libertad. Que recibieron una invitación de Novelli el 13 de febrero para desplegar la infraestructura. La promesa de financiamiento de pequeñas y medianas empresas empezaría después y ni siquiera habían empezado las conversaciones al respecto. Otro gran interrogante es adónde fueron a parar los millones perdidos por miles de inversores en la maniobra conocida como rug pull. Davis dice que tiene 100 millones de dólares que está dispuesto a devolver, pero los especilistas en cripto dicen que fue más y que se puede determinar adónde fueron a parar.