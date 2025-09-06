El Gobierno se sumió en un todos contra todos tras la crisis desatada por las denuncias de sobornos 

​

Javier Milei se refugió en Estados Unidos en busca de un poco de sosiego tras varios días de máxima tensión por el escándalo que se desató alrededor de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que pega donde a él más le duele: su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Mientras el Presidente hacía su habitual pose de pulgares hacia arriba con cualquier empresario que le pasara cerca, en el patio trasero de su Gobierno se vivía una guerra total. La última batalla del oficialismo tiene dos contendientes inesperados: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan” en redes sociales, desde donde oficia como troll en jefe de La Libertad Avanza (LLA). Francos, un político tradicional, busca desde hace días tomar el timón de la administración, y en su auxilio salió la diputada Lilia Lemoine, vocera extraoficial de los hermanos Milei.

En la Casa Rosada y alrededores, la guerra es de todos contra todos. El último episodio se empezó a escribir en la noche del jueves, cuando el Gordo Dan tuiteó un mensaje agraviante contra el senador Luis Juez, que acababa de votar a favor de la Emergencia en Discapacidad en la Cámara Alta. Decía, con expresiones soeces, que Juez utilizaba a su hija con discapacidad “para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Francos, que busca mostrarse empoderado, salió al cruce del influencer oficialista. “Lo repudio totalmente”, contestó cuando le preguntaron en TN qué pensaba del tuit del Gordo Dan. Todo indicaba que el jefe de Gabinete había buscado esa comunicación para reafirmar su autoridad sobre las tropas tuiteras.

Francos resaltó que el Gordo Dan no formaba parte del Gobierno y dijo que hablaría del tema con el Presidente. Milei no oculta su afecto por el tuitero. De hecho, le regaló el discurso que pronunció en La Derecha Fest de Córdoba.

El jefe de Gabinete anunció que se había comunicado con Juez, a quien describió como un amigo del Presidente, para solidarizarse. Karina Milei –que debió prescindir del viaje a Estados Unidos con su hermano– también lo llamó, según reconoció el senador cordobés.

El clima en el entorno más cercano del Presidente es de fuerte tensión. Hay diferencias acentuadas entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Si él maneja la tropilla digital que suele denominarse “Las fuerzas del cielo”, ella controla las fuerzas terrenales que dejaron a los tuiteros fuera de las listas para las próximas elecciones. Los aliados claves de la secretaria general de la Presidencia son los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, que funcionan como némesis de los batalladores digitales.

Tras las declaraciones de Francos, hubo algún momento de zozobra en la banda tuitera del Presidente. Media hora después de la entrevista del jefe de Gabinete, el Gordo Dan disparó un nuevo mensaje. “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”, escribió, magnánimo.

Parisini borró su publicación original contra el senador Juez. Después recuperó una captura y la fijó en su cuenta de X como estrategia para que quede visible para quienes ingresan a su perfil. A las 00.21 del viernes, el tuitero hizo un largo posteo en el que se refería nuevamente al jefe de Gabinete. “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”, escribió, como para que quedara claro que la guerra ya estaba declarada entre los distintos sectores del oficialismo.

La noche estaba en pañales todavía en el mundo libertario. A la 1.04 de la madrugada del viernes hizo su aparición Santiago Caputo, que recuperó una cuenta creada en 2022 con su nombre. “Bueno. Llegó la hora”, anunció el asesor. Una hora después, hizo su siguiente posteo. Fueron las “diez verdades incómodas de la era mileísta”. La octava de ellas decía: “La política debe discutir ideas, no perseguir al adversario. El que a hierro mata a hierro muere”. ¿Un mensaje hacia la interna de la interna?

Lejos de dar por terminada la contienda, desde las fuerzas del cielo siguieron dando la batalla en las redes durante la tarde del viernes. Uno de los gladiadores fue Agustín Romo, presidente del bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense. “Luis Juez usando a su hija para justificar su voto que destruye el plan económico del gobierno que sacó a 12 millones de personas de la pobreza es la demostración exacta, pero 100 por ciento exacta, de la manga de psicópatas a los que nos enfrentamos”, exageró el legislador provincial.

Romo fue quien el año pasado organizó un acto en San Miguel donde las fuerzas del cielo se presentaron como el “brazo armado” del Presidente. Después de la conmoción que causó la definición de la banda tuitera que buscaba lugares en las listas, sus integrantes debieron salir a decir que cuando hablaban de armas se referían a sus celulares.

En este clima caldeado, LLA espera las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires. El Gordo Dan, para demostrar que sigue siendo un soldado de la causa, compartió un video en el que llamaba a votar por el oficialismo mientras reforzaba el mensaje de “kirchnerismo Nunca Más”.

Créase o no, la que salió a poner paños fríos en la pelea fue la diputada Lilia Lemoine, una de las personalidades más cercanas al Presidente y su hermana. Desde su cuenta de X, Lemoine trató de calmar a los leales del Gordo Dan. “Hay que apoyar a Guillermo Francos, más cuando está confrontando a quienes intentan golpes institucionales desde 2024. Podremos no pensar o reaccionar igual en todo pero… Francos no es reemplazable”, escribió la legisladora nacional.

Lemoine, que ya ha librado batallas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a quien califica como “traidora”, buscó llevar agua para su molino. Al decir que Francos está confrontando con quienes intentan golpes institucionales desde 2024, se refería a su archienemiga en la Cámara de Diputados: Marcela Pagano.

Pagano, que abandonó el bloque de LLA recientemente, viene confrontando abiertamente con Francos desde la semana pasada. Lo denunció penalmente y, en la Cámara Baja, lo acusó de tener espías trabajando en la Jefatura de Gabinete. La diputada apuntó directamente contra el secretario de Asuntos Estratégicos José Luis Vila, que integró la Secretaría de Inteligencia desde el retorno de la democracia y que fue funcionario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri. Pagano leyó una lista de exagentes de inteligencia que estarían trabajando bajo las órdenes de Vila y dio a entender que ellos podrían tener que ver con la filtración de los audios que tanto preocupa a la Casa Rosada.

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, denunció que estaba siendo “víctima” de una operación de inteligencia no institucional en la que involucró a la pareja de Pagano, el abogado Franco Bindi. La denuncia –que había sido acordada en una mesa de crisis que tuvo lugar el viernes de la semana pasada en la Casa Rosada tras la difusión de unos audios de Karina Milei– ya tuvo el impulso del fiscal Carlos Stornelli. El representante del Ministerio Público –que estuvo acusado de ser parte de una red de extorsión que involucraba al falso abogado Marcelo D’Alessio y a la propia Bullrich– busca darle una mano a la administración libertaria al momento de enlodar la denuncia de las coimas en la Andis.