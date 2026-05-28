El Gobierno renovó deuda y captó u$s350 millones en la última licitación

El Ministerio de Economía adjudicó $12,57 billones en la última licitación de mayo y alcanzó un rollover del 114%. Además, colocó bonos en dólares por u$s350 millones para reforzar las reservas y evitar mayor presión cambiaria.

El Gobierno nacional logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos en la última licitación de mayo y además consiguió captar dólares para fortalecer la estrategia financiera del Ministerio de Economía.

La Secretaría de Finanzas adjudicó $12,57 billones y alcanzó un rollover del 114%, mientras que sumó u$s350 millones mediante la colocación de bonos en moneda estadounidense.

Qué resultado obtuvo el Gobierno en la licitación

El equipo económico encabezado por Luis Caputo recibió ofertas por $16,14 billones y finalmente adjudicó $12,57 billones.

El resultado permitió cubrir todos los vencimientos del período y evitar que quedaran pesos liberados en el mercado, uno de los principales objetivos oficiales para contener presión sobre el dólar.

Desde la Secretaría de Finanzas destacaron que el rollover alcanzó el 114,36%.

Cómo consiguió dólares el Tesoro

Además de la renovación de deuda en pesos, el Gobierno colocó bonos hard dólar por u$s350 millones.

La operación incluyó:

u$s200 millones en el bono AO27

u$s150 millones en el AO28

Con esta estrategia, Economía busca captar divisas que permanecen fuera del sistema financiero y reforzar la estabilidad cambiaria.

Qué instrumentos fueron los más demandados

La licitación se concentró principalmente en instrumentos a tasa fija.

El título más demandado fue la Lecap con vencimiento en septiembre de 2026, que concentró más del 40% del total adjudicado en pesos.

Según analistas del mercado, esto refleja que los inversores buscan cobertura frente a posibles escenarios de volatilidad financiera e inflación.

La estrategia de Caputo para evitar presión sobre el dólar

Uno de los principales objetivos oficiales fue evitar una mayor emisión de pesos.

La Secretaría de Finanzas apostó a “secar la plaza”, absorbiendo liquidez y evitando que esos fondos terminen presionando sobre los dólares paralelos.

Desde el entorno económico destacaron además que se extendieron vencimientos hasta 2028 por alrededor de $3,8 billones.

Qué bonos colocó el Gobierno

Entre los instrumentos adjudicados aparecieron:

Lecap y Boncap a tasa fija

Bonos ajustados por CER

Títulos dólar linked

Bonos hard dólar AO27 y AO28

El AO27 quedó prácticamente cerca de completar el cupo previsto de emisión.

El contexto económico y la mirada del mercado

La licitación se realizó en medio de la expectativa por la evolución del dólar, la inflación y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

En el mercado financiero siguen de cerca la capacidad del Gobierno para sostener el rollover de deuda y evitar tensiones cambiarias en los próximos meses.