El Gobierno reguló la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina tras más de una década de prohibición

Una resolución conjunta habilita la comercialización de productos de nicotina bajo registro obligatorio, con controles de composición, trazabilidad y nuevas restricciones.

El Gobierno nacional avanzó con un cambio clave en la política sanitaria al regular la venta de vapeadores, bolsitas de nicotina y dispositivos de tabaco calentado, que hasta ahora estaban prohibidos en el país desde hace más de diez años.

La medida fue dispuesta mediante una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Registro obligatorio y control estatal

El nuevo esquema establece que estos productos solo podrán comercializarse si están debidamente registrados, con declaración obligatoria de su composición, estándares de calidad y sistemas de trazabilidad.

El objetivo oficial es trasladar el consumo desde el mercado informal hacia un circuito regulado. Según el Gobierno, la prohibición previa no logró frenar el uso, sino que favoreció la circulación ilegal sin controles ni impuestos.

Restricciones y cambios en el mercado

La normativa incorpora además la prohibición de saborizantes en los líquidos para vapear, una medida orientada a reducir el atractivo del producto, especialmente en jóvenes.

También se fijan límites estrictos para la concentración de nicotina y otros componentes, además de condiciones de fabricación y comercialización.

Desde el área de Salud señalaron que la nueva regulación busca intervenir sobre un consumo que ya existe y crece, especialmente entre adolescentes, y que el Estado ahora contará con herramientas para fiscalizar y sancionar.

Debate sanitario y consumo juvenil

Distintos estudios citados por el Gobierno advierten sobre el aumento del consumo de estos productos en menores de edad, con cifras que superan el 30% en algunos relevamientos.

Organismos sanitarios alertan que la nicotina es una sustancia altamente adictiva y que su uso temprano incrementa riesgos de dependencia.

Argumentos oficiales

Desde el Ministerio de Salud sostienen que el nuevo enfoque no promueve el consumo, sino que busca ordenar un mercado ya instalado, reducir el contrabando y mejorar el control sanitario.

En paralelo, el Ministerio de Economía destacó que la regulación permitirá incorporar estos productos al sistema formal, habilitando su tributación y reduciendo el circuito ilegal.

La medida marca un cambio profundo en la política de control del tabaco y productos alternativos en el país, tras años de prohibición total.