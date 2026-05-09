El Gobierno reestructuró el Ministerio de Seguridad y creó nuevas áreas estratégicas

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional modificó la estructura del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. La reforma incluye nuevas subsecretarías, cambios en el sistema penitenciario y áreas dedicadas a formación, cooperación internacional y vigilancia electrónica.

El Gobierno nacional oficializó una amplia reestructuración del Ministerio de Seguridad Nacional mediante el Decreto 327/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra Alejandra Monteoliva.

La medida modifica el organigrama vigente desde 2019 y redefine competencias internas con el objetivo de “lograr una mejor gestión de las competencias asignadas” y adecuar el funcionamiento operativo de la cartera de Seguridad.

Entre las principales novedades, se creó la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional, que tendrá bajo su órbita áreas vinculadas a la formación, carrera profesional y cooperación internacional de las fuerzas federales.

La nueva estructura incluirá la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, además de dependencias específicas dedicadas al entrenamiento, ingreso y desarrollo de carrera del personal de seguridad. También se incorporaron coordinaciones orientadas al financiamiento internacional y la cooperación con organismos externos.

El decreto además redefine funciones de la Secretaría de Seguridad Nacional y de las subsecretarías de Intervención Federal y Despliegue Territorial, con cambios en la articulación operativa entre Nación, provincias y organismos públicos y privados.

En paralelo, el Gobierno reforzó el funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior y su Comité de Crisis, otorgándole nuevas funciones para coordinar acciones entre fuerzas federales y provinciales en sectores considerados estratégicos.

La reestructuración también impacta en el sistema penitenciario federal. Entre las nuevas áreas aparece la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que se encargará del monitoreo y coordinación del uso de tobilleras electrónicas como alternativa a medidas restrictivas de la libertad.

Además, se creó la Dirección Nacional de Modernización del Sistema y de la Arquitectura Penitenciaria, destinada a planificar obras, ampliaciones y diagnósticos de infraestructura carcelaria.

Otra de las dependencias incorporadas es la Dirección Nacional de Reinserción Social, enfocada en programas de acompañamiento y reintegración laboral y social de personas privadas de la libertad.

Por otra parte, el Ejecutivo sumó nuevos objetivos para la Secretaría de Coordinación Administrativa, relacionados con el bienestar físico y mental del personal de las fuerzas federales y sus grupos familiares.

La reforma también alcanzó áreas de auditoría, logística, tecnología, comunicación institucional, asuntos jurídicos y administración interna. En ese marco, el decreto dispuso la derogación, incorporación y reasignación de cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Finalmente, el Gobierno redefinió funciones de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, reforzando su participación en organismos internacionales especializados en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.