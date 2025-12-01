El Gobierno reduce aranceles para juguetes y busca frenar los altos precios antes de Navidad

El Gobierno Nacional bajó de 35% a 20% los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, como triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción. La medida, vigente antes de Navidad, busca aumentar la competencia, alinear los valores con el MERCOSUR y reducir los precios en un mercado donde Argentina tiene los juguetes más caros de la región.

El Gobierno Nacional anunció una reducción de los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, entre ellas triciclos, muñecos, patinetas, autos a escala y bloques de construcción, con el objetivo de bajar los precios en el mercado local y estimular la competencia en la previa de la temporada navideña.

Aranceles del 35% al 20%

Según la administración nacional, la rebaja lleva los derechos de importación del 35% al 20%, retrotrayendo un incremento calificado como arbitrario que se mantenía desde hacía 13 años.

Con esta modificación, los valores quedan alineados con los del MERCOSUR, lo que —según el Gobierno— permitirá dinamizar la oferta y presionar a la baja sobre los precios internos.

El objetivo: bajar precios antes de Navidad

La medida llega a pocas semanas de las compras de fin de año, un período crítico para familias y comercios. Desde el Ejecutivo aseguran que una mayor presencia de productos importados podría moderar los valores, especialmente en un segmento donde la brecha con otros países es muy elevada.

Argentina, el país con los juguetes más caros de la región

Un informe oficial comparó precios entre Argentina, Brasil, Chile y México, y encontró diferencias superiores al 70% en algunos productos:

Muñecos transformables:

Argentina: $60.000

$60.000 México: $15.000 ( 75% menos )

$15.000 ( ) Brasil y Chile: $20.000 (67% menos)

Bloques de construcción:

Argentina: $50.000

$50.000 Chile y México: $25.000 (50% menos)

Muñecas:

Argentina: $50.000

$50.000 Brasil: $35.000 (30% menos)

Patines infantiles:

Argentina: $87.000

$87.000 Región: $50.000 (42,5% menos)

Las diferencias dan cuenta de la fuerte distorsión de precios existente en el mercado local y del impacto que tuvo el esquema arancelario vigente durante más de una década.

Expectativas oficiales tras el recorte arancelario

El Gobierno espera que la rebaja del 35% al 20% impulse el ingreso de productos importados, aumente la competencia y contribuya a bajar los precios durante las semanas previas a Navidad, uno de los momentos de mayor demanda del año.