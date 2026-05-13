El Gobierno recortó 70% el fondo ATN y golpea a las provincias

El Gobierno nacional redujo en un 70% los fondos disponibles para Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El recorte afecta recursos clave para las provincias y complica la negociación política con los gobernadores.

El Gobierno nacional avanzó con un fuerte recorte sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los principales fondos de asistencia para las provincias.

La medida implica una poda de $320.000 millones, equivalente al 70% de los recursos disponibles que quedaban para distribuir durante 2026.

Qué pasó con el fondo ATN para las provincias

El Gobierno nacional recortó $320.000 millones del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), utilizado para asistir financieramente a las provincias. La reducción representa cerca del 70% de los recursos disponibles y forma parte del ajuste fiscal impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué son los ATN y por qué son importantes

Los Aportes del Tesoro Nacional son fondos discrecionales que Nación utiliza para asistir a las provincias ante emergencias o desequilibrios financieros.

Aunque no se distribuyen automáticamente como la coparticipación, los ATN tienen una particularidad: se financian con el 1% de la recaudación de impuestos coparticipables.

Es decir, las propias provincias aportan recursos al fondo.

Cómo fue el recorte del Gobierno

La reducción fue oficializada mediante una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ajuste impactó sobre 211 programas nacionales, entre ellos el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional.

Según especialistas, más del 90% de ese programa corresponde justamente a los ATN.

Cuánto dinero quedó disponible

De acuerdo con cálculos de Politikon Chaco, el fondo ATN tenía asignados inicialmente unos $569.400 millones para 2026.

Entre enero y abril ya se utilizaron alrededor de $121.000 millones.

Tras el nuevo recorte de $320.000 millones, quedarían apenas unos $128.000 millones disponibles para el resto del año.

El impacto político del ajuste

El recorte complica la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Los ATN son históricamente una herramienta clave de negociación política entre Nación y las provincias, especialmente en contextos de crisis fiscal.

Ahora, con menos recursos disponibles, el margen de asistencia y negociación se reduce considerablemente.

Qué pasa con la recaudación de las provincias

El ajuste nacional se da en un contexto de caída de ingresos provinciales.

Según datos de Politikon Chaco:

La recaudación provincial cayó 0,5% en febrero

Se desplomó 4% en marzo

Las transferencias automáticas de coparticipación también retrocedieron

En el primer cuatrimestre, las provincias y CABA recibieron $21,9 billones en transferencias automáticas, con una baja real de 5,7% frente al mismo período de 2025.

El problema del Presupuesto 2026

Otro factor que genera preocupación es el cálculo de inflación utilizado por el Gobierno para elaborar el presupuesto.

El Ejecutivo proyectó inicialmente una inflación cercana al 10%, pero las estimaciones privadas ya la ubican cerca del 30%.

Esto podría obligar a nuevas modificaciones presupuestarias durante el año para evitar que distintas partidas queden desfinanciadas.