El Gobierno prohibió el ingreso a eventos deportivos a manifestantes por incidentes frente al Congreso

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a siete personas identificadas en las protestas contra la reforma laboral. La restricción es por tiempo indeterminado y rige en todo el país.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la prohibición de ingreso a eventos deportivos para siete personas acusadas de protagonizar disturbios durante las protestas contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.

La medida alcanza a manifestantes identificados en los incidentes ocurridos el 11 y 19 de febrero, jornadas que estuvieron marcadas por enfrentamientos con fuerzas de seguridad, daños a bienes públicos y privados, y situaciones de violencia.

Restricción en eventos deportivos: quiénes no podrán ingresar

Según la resolución oficial, las personas alcanzadas por la medida son:

Ulmer Gerardo Mauro

Héctor Claudio Fermoselle

Sebastián Planes

Leonardo Danielo Recaite

Cristian Alejandro Abregu

Axel Fernando Chaperon Oviedo

Javier Mendoza

Todos fueron incorporados al programa Tribuna Segura, lo que implica la prohibición de acceso a espectáculos deportivos en todo el territorio nacional.

Incidentes en el Congreso: qué ocurrió en las protestas

De acuerdo con el informe oficial, durante las manifestaciones se registraron agresiones a efectivos de seguridad y daños materiales.

Entre los hechos señalados:

Lanzamiento de proyectiles y objetos contundentes

Uso de bombas molotov

Obstrucción del tránsito

Situaciones de riesgo para terceros

Las actuaciones fueron iniciadas por la Policía Federal Argentina y quedaron bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Este, que encuadró los hechos como “atentado y resistencia a la autoridad”.

Cambio en la normativa: se amplía el derecho de admisión

Desde la cartera de Seguridad recordaron que en marzo de 2025 se modificó la Resolución 354-E/2017, lo que permitió extender estas restricciones más allá de los estadios.

A partir de ese cambio, el derecho de admisión puede aplicarse también a personas involucradas en hechos violentos en manifestaciones públicas, como en este caso.

Medida por tiempo indeterminado en todo el país

La sanción impuesta no tiene plazo definido y se aplicará en todos los eventos deportivos del país.

Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar los controles sobre personas vinculadas a hechos de violencia, ampliando el alcance de herramientas como Tribuna Segura y endureciendo la política de seguridad en eventos masivos.