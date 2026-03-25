El Gobierno prohibió el ingreso a eventos deportivos a manifestantes por incidentes frente al Congreso

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a siete personas identificadas en las protestas contra la reforma laboral. La restricción es por tiempo indeterminado y rige en todo el país.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la prohibición de ingreso a eventos deportivos para siete personas acusadas de protagonizar disturbios durante las protestas contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.
La medida alcanza a manifestantes identificados en los incidentes ocurridos el 11 y 19 de febrero, jornadas que estuvieron marcadas por enfrentamientos con fuerzas de seguridad, daños a bienes públicos y privados, y situaciones de violencia.
Restricción en eventos deportivos: quiénes no podrán ingresar
Según la resolución oficial, las personas alcanzadas por la medida son:
- Ulmer Gerardo Mauro
- Héctor Claudio Fermoselle
- Sebastián Planes
- Leonardo Danielo Recaite
- Cristian Alejandro Abregu
- Axel Fernando Chaperon Oviedo
- Javier Mendoza
Todos fueron incorporados al programa Tribuna Segura, lo que implica la prohibición de acceso a espectáculos deportivos en todo el territorio nacional.
Incidentes en el Congreso: qué ocurrió en las protestas
De acuerdo con el informe oficial, durante las manifestaciones se registraron agresiones a efectivos de seguridad y daños materiales.
Entre los hechos señalados:
- Lanzamiento de proyectiles y objetos contundentes
- Uso de bombas molotov
- Obstrucción del tránsito
- Situaciones de riesgo para terceros
Las actuaciones fueron iniciadas por la Policía Federal Argentina y quedaron bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Este, que encuadró los hechos como “atentado y resistencia a la autoridad”.
Cambio en la normativa: se amplía el derecho de admisión
Desde la cartera de Seguridad recordaron que en marzo de 2025 se modificó la Resolución 354-E/2017, lo que permitió extender estas restricciones más allá de los estadios.
A partir de ese cambio, el derecho de admisión puede aplicarse también a personas involucradas en hechos violentos en manifestaciones públicas, como en este caso.
Medida por tiempo indeterminado en todo el país
La sanción impuesta no tiene plazo definido y se aplicará en todos los eventos deportivos del país.
Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar los controles sobre personas vinculadas a hechos de violencia, ampliando el alcance de herramientas como Tribuna Segura y endureciendo la política de seguridad en eventos masivos.