El Gobierno presentará Presupuesto 2026 

El presidente Javier Mileipresentará el próximo lunes, desde las 21 horas, el Presupuesto 2026. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el anuncio será transmitido por cadena nacional. “El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Fin”, escribió el vocero en su cuenta de X.

La definición de la Casa Rosada puede leerse como un intento más de recuperar la agenda y demostrar cierta iniciativa política, tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo por trece puntos contra el peronismo. Los problemas políticos se desataron fuertemente tras la denuncia de coimas en la Andis, y desde entonces, el Gobierno busca recuperar el control de la gestión aunque el duro revés electoral haya dinamitado nuevos cruces internos.

El Presupuesto es un tema tenso para el Gobierno desde su arribo: desde diciembre de 2023, Milei gestionó con un esquema prorrogado. La última presentación fue realizada en septiembre de 2024, con un Gobierno nacional en un momento político absolutamente diferente. Montó una puesta en el Congreso para dar a conocer el Presupuesto. El anuncio contó con la presencia de ministros y un lugar destacado para el equipo económico. El escenario para el próximo lunes es incierto.