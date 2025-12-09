El Gobierno presenta el texto final de la reforma laboral y acelera otras reformas económicas y regulatorias

La Casa Rosada llevará este martes la propuesta de Modernización Laboral al Consejo de Mayo, con cambios en aportes sindicales, indemnizaciones y cargas patronales.

El Gobierno nacional presentará este martes el texto definitivo de la reforma laboral ante el Consejo de Mayo, en una jornada clave para el oficialismo, que busca lograr una aprobación rápida en el Congreso.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas y regulatorias impulsadas por la Casa Rosada, que incluyen cambios en la compra de tierras, el mercado de seguros, el transporte fluvial y el sistema de patentes.

Según confirmó el Ejecutivo, el proyecto incorpora modificaciones profundas en los aportes sindicales, un punto que había generado tensiones internas y negociaciones con las centrales gremiales.

Finalmente, prevaleció la postura de los ministros Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello, quienes defendían limitar las fuentes de financiamiento de los sindicatos.

Entre los cambios previstos, la reforma reducirá en un 6% los aportes a obras sociales a cargo del empleador, y al mes siguiente de su promulgación se aplicarán reducciones sobre los aportes patronales destinados a seguridad social, asignaciones familiares y otros subsistemas.

Presentación ante el Consejo de Mayo

A partir de las 13.30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expondrá el proyecto ante los miembros del Consejo de Mayo: Cristian Ritondo (Diputados), Carolina Losada (Senadores), Martín Rappallini (UIA), Gerardo Martínez (CGT) y Alfredo Cornejo (gobernadores). También estarán presentes Federico Sturzenegger y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Indemnizaciones y cambios en la Ley de Contrato de Trabajo

Uno de los puntos centrales del proyecto apunta a clarificar criterios indemnizatorios y reducir la discrecionalidad judicial. El oficialismo busca evitar fallos que, según empresarios, generan indemnizaciones “exorbitantes”.

La nueva norma eliminará la posibilidad de reclamar daños y perjuicios sin justificación y trasladará al trabajador la carga de la prueba, cuando denuncie perjuicios derivados del despido.

El Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirán incrementar la contratación, especialmente en regiones de menor desarrollo, donde se prevé adaptar convenios con salarios diferenciales, lo que podría elevar el empleo hasta un 17% en el noroeste del país.

Otras reformas en curso

El paquete de medidas que impulsa el Ejecutivo suma capítulos clave:

Compra de tierras por extranjeros

Se insistirá en flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, un obstáculo que —según el Gobierno— frena inversiones por unos USD 5.000 millones.

Mercado de seguros

El Presidente impulsa una reforma integral para expandir el sistema de seguros privados, bajo la premisa de que una mayor cobertura reducirá la demanda sobre el Estado.

Transporte fluvial

El Ejecutivo pretende volver a impulsar la desregulación del sector, frenada en el Congreso. La Casa Rosada afirma que eliminar trabas burocráticas podría bajar hasta 40% los costos de la marina mercante. La propuesta incluye el uso temporal de banderas extranjeras, lo que provocó críticas gremiales por supuesta precarización laboral.

Régimen de patentes

El Gobierno busca aprobar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una herramienta que permitiría registrar invenciones en múltiples países mediante una sola solicitud.

La iniciativa cuenta con media sanción en el Senado, pero enfrenta resistencia de laboratorios nacionales. Desde el Ejecutivo argumentan que la falta de adhesión perjudica a investigadores argentinos, que deben registrar sus descubrimientos en otros países.

Expectativa oficial

En el Gobierno sostienen que estas reformas marcarán un punto de inflexión para sectores productivos y para la inserción comercial de la Argentina. Por cuestiones de confidencialidad, no se detallan aún las eventuales aperturas de mercado en Estados Unidos, aunque aseguran que significarán “un antes y un después” para varias economías regionales.