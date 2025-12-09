El Gobierno presenta al Congreso las propuestas del Consejo de Mayo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló los proyectos de modernización laboral, reforma tributaria y otras iniciativas que buscan consolidar estabilidad fiscal, educativa y productiva en el país, tras el trabajo del organismo consultivo integrado por Estado, provincias y representantes del sector privado y sindical.

El Consejo de Mayo, creado para traducir en leyes los diez puntos del Pacto de Mayo firmado en 2023, elaboró un informe final cuyos proyectos serán enviados al Congreso para su debate. Entre los principales ejes se encuentran la modernización laboral, la reforma tributaria, la protección de la propiedad privada, la estabilidad fiscal y la reforma educativa.

En materia de propiedad privada, se propone que la Ley de Expropiaciones contemple indemnización al valor de mercado actualizado por IPC y tasadores independientes, eliminación de restricciones de venta en barrios populares y apertura a compra de tierras rurales por extranjeros.

Para garantizar el equilibrio fiscal, se prevé una Ley de Compromiso Nacional que prohíbe el déficit, establece ajustes automáticos y tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria. Asimismo, se evaluará excluir del acceso a Aportes del Tesoro Nacional a provincias que no cumplan metas fiscales.

En educación, las propuestas buscan otorgar mayor autonomía a las provincias y escuelas, definiendo contenidos mínimos nacionales y fortaleciendo el sistema de evaluación anual.

La reforma tributaria incluye simplificación del Impuesto a las Ganancias, incentivos a la formalización laboral y beneficios para medianas inversiones. En recursos naturales, se debatieron cambios en leyes de glaciares, bosques, acuicultura y eliminación de restricciones provinciales que limitan la actividad minera.

Sobre modernización laboral, se destaca la eliminación de la ultractividad indefinida, la revisión de la prelación de convenios y reducción de la carga fiscal laboral. En comercio internacional, se propone avanzar en tratados vigentes y en aquellos con media sanción, como el de Cooperación en Patentes, beneficiando a ciencia e industria.

Adorni aseguró que “estos puntos buscan construir un futuro de libertad y prosperidad, garantizando a cada argentino una mejor calidad de vida”. Participaron del anuncio miembros del Consejo de Mayo, representantes provinciales, legislativos y del sector privado.