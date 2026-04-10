El Gobierno prepara una ley para reorganizar organismos públicos y profundizar el recorte

La iniciativa impulsada por el presidente buscará retomar eliminaciones y fusiones de entes que habían sido rechazadas por el Congreso. El proyecto será enviado en los próximos meses.

El gobierno de Javier Milei prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar organismos públicos, con el objetivo de retomar parte del recorte que había intentado mediante decretos delegados y que fue rechazado por ambas cámaras el año pasado. La medida forma parte del plan oficial para profundizar la denominada “motosierra” durante 2026.

La redacción del proyecto está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a sus equipos técnicos. La intención es recuperar por vía legislativa las eliminaciones, fusiones y transformaciones de entes que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos delegados en 2025.

Entre los organismos alcanzados por la iniciativa anterior figuraban la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, además de la eliminación de la ARICCAME, el INAFCI y el INASE. También se proponía la transformación de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INV y el INPI.

Desde el Ejecutivo indicaron que el nuevo esquema no necesariamente replicará el decreto anterior y podría incluir más organismos. Además, remarcaron que ahora la reestructuración debe realizarse por ley, ya que vencieron las facultades delegadas que habilitaban los cambios por decreto.

La iniciativa también se enmarca en la reducción del empleo público. Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, desde diciembre de 2023 se eliminaron más de 65.000 puestos en el sector público, lo que representa una baja del 13% del total, con mayor impacto en la Administración Pública Nacional.

En el oficialismo anticipan que el proyecto abrirá un nuevo frente de discusión con la oposición, gobernadores y gremios estatales, que ya habían cuestionado el alcance de la reforma anterior. Por el momento, el Ejecutivo no definió la fecha de envío y evalúa el contexto político antes de remitir la iniciativa al Congreso.