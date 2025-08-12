El Gobierno postergó la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad 

​

El Ministerio de Justicia postergó este lunes la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico hasta noviembre.

La medida se dio a conocer a través de la Resolución 530/2025 firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona. Según se indicó, la decisión se tomó a fin de “evitar un conflicto institucional” luego de que la Procuración General de la Nación advirtiera que “no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio” en la Ciudad.La entrada en vigencia de Código Procesal Penal Federal en CABA estaba prevista para este lunes 11 de agosto. Sin embargo, se resolvió “diferir, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable”, su entrada en vigencia para el 10 de noviembre de 2025.De este modo, se explica en la norma, se “asegura así un plazo complementario, que se estima razonable y suficiente para intensificar las actividades institucionales preparatorias de la implementación, y para concluir gestiones adicionales extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración necesaria de los demás actores del sistema de justicia federal”.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia explicitó el cronograma 2026: el Código regirá plenamente en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas desde 16 de marzo de 2026 y en la de La Plata desde el 18 de mayo de 2026.