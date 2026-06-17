El Gobierno otorgará un plus salarial de hasta el 25% para personal de las Fuerzas Armadas

El beneficio comenzará a regir desde julio y alcanzará a militares en actividad, retirados y pensionados que acrediten estudios terciarios, universitarios o de posgrado vinculados a sus funciones.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo suplemento salarial destinado al personal de las Fuerzas Armadas que posea títulos académicos superiores. La medida fue establecida mediante el DNU 473 y entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2026.

El beneficio alcanzará a integrantes en actividad, retirados y pensionados del ámbito militar, quienes podrán percibir adicionales de entre el 10% y el 25% sobre sus haberes mensuales, según el nivel de formación acreditado.

De acuerdo con la normativa, quienes cuenten con títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado recibirán un adicional equivalente al 25% de su salario. En tanto, los títulos universitarios de grado con una duración mínima de cuatro años otorgarán un incremento del 15%, mientras que las tecnicaturas y carreras superiores de al menos dos años de cursada accederán a un plus del 10%.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca reconocer la capacitación profesional dentro de las fuerzas y contribuir a la permanencia de personal especializado, evitando la pérdida de recursos humanos calificados.

Además, el decreto establece que los títulos deberán estar relacionados con las funciones desempeñadas por cada integrante dentro de la institución correspondiente. En el caso de estudios realizados en el exterior, deberán contar con la validación y autorización de la fuerza respectiva.

Actualmente, los salarios más altos dentro de las Fuerzas Armadas corresponden a los rangos de teniente general, almirante y brigadier general, con haberes superiores a los 3,1 millones de pesos. Con la incorporación del nuevo suplemento, quienes acrediten estudios de posgrado podrán sumar un incremento significativo a sus ingresos a partir de julio.