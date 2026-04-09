El Gobierno ofrece $20 millones de recompensa por el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial para dar con el paradero del prófugo acusado de terrorismo en Chile. Pesa sobre él un pedido de captura internacional y extradición.

El Gobierno nacional dispuso una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita localizar a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

La medida fue oficializada mediante la resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. Según se informó, los datos podrán brindarse de forma anónima a través de la línea 134 del Programa de Recompensas, con garantía de confidencialidad.

Recompensa de $20 millones para capturar a Apablaza: pedido de Chile y cooperación internacional

La decisión responde a un requerimiento de la Justicia chilena, que solicita la captura y extradición del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El pedido se enmarca en mecanismos de cooperación penal internacional.

Desde el Gobierno chileno reiteraron la necesidad de avanzar en su localización y pidieron “los mayores esfuerzos” para concretar su detención. En paralelo, la Cancillería argentina mantiene contacto con las autoridades del país vecino para seguir el caso.

Quién es Galvarino Apablaza: acusado de terrorismo y prófugo desde Argentina

Apablaza está señalado como responsable de delitos considerados de carácter terrorista por la Justicia chilena. Entre ellos, el homicidio de Guzmán en 1991 y el secuestro de Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio.

El exguerrillero cuenta con antecedentes en Argentina: en 2004 fue detenido bajo una identidad falsa, permaneció preso varios meses y luego fue liberado mientras apelaba su extradición.

El rol de la Justicia argentina y el estatus de refugiado

La orden de detención vigente fue firmada por la jueza María Servini en una causa iniciada en 2010. Sin embargo, el proceso quedó frenado cuando Apablaza obtuvo estatus de refugiado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, decisión que luego fue revisada en la gestión de Mauricio Macri.

A pesar de la orden de detención con fines de extradición, cuando las autoridades intentaron ubicarlo en su domicilio en Moreno, no fue encontrado.

Contexto político: vínculo con la visita de Kast y la agenda bilateral

La oficialización de la recompensa se dio poco después de la visita a la Argentina del dirigente chileno José Antonio Kast, quien mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

En ese contexto, el caso volvió a cobrar relevancia en la agenda bilateral, con foco en la cooperación judicial entre ambos países.

La defensa de Apablaza y el argumento del refugio político

Tras conocerse la medida, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, sostuvo que su cliente mantiene condición de refugiado político en Argentina. Además, argumentó que fue víctima de persecución y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, base sobre la cual busca sostener su protección internacional.

Mientras tanto, el Gobierno refuerza el operativo para dar con su paradero y avanzar con el proceso de extradición solicitado por Chile.