El Gobierno nacional gestiona garantías por 2.500 millones de dólares ante el Banco Mundial y el BID

Los directorios de los organismos tratarán los avales financieros la próxima semana. El Ministerio de Economía busca conseguir créditos privados por 4.000 millones.

El Gobierno nacional espera la aprobación de garantías financieras por un total de 2.500 millones de dólares por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El respaldo crediticio tiene como objetivo permitirle al equipo económico la obtención de préstamos con la banca privada internacional por unos 4.000 millones de dólares para afrontar los compromisos de deuda externa.

El cronograma institucional fija que el directorio del Banco Mundial se reunirá el martes 16 de junio para tratar la solicitud de avales por 2.000 millones de dólares, gestionada inicialmente durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). En tanto, las autoridades del BID sesionarán el miércoles 17 de junio para evaluar un respaldo complementario por 500 millones de dólares.

Estrategia de financiamiento y vencimientos de julio

La ingeniería financiera diseñada por el Palacio de Hacienda apunta de forma directa a reforzar las reservas internacionales del Banco Central antes del 9 de julio. En esa fecha, el Tesoro nacional debe cancelar vencimientos de deuda soberana que ascienden a los 4.400 millones de dólares.

Garantía solicitada al Banco Mundial: 2.000 millones de dólares.

2.000 millones de dólares. Garantía solicitada al BID: 500 millones de dólares.

500 millones de dólares. Financiamiento privado proyectado: 4.000 millones de dólares.

4.000 millones de dólares. Vencimiento de deuda (9 de julio): 4.400 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que este esquema de avales multilaterales permitirá refinanciar deuda a tasas de interés más bajas, reduciendo de forma directa el costo financiero global del Estado. El propósito de la administración central es viabilizar un retorno paulatino a los mercados voluntarios de crédito internacional mediante la reducción del riesgo país.

Colocaciones locales y negociaciones con la CAF

De forma paralela a las gestiones con las entidades de Washington, el Poder Ejecutivo mantiene negociaciones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La propuesta comprende una garantía adicional de entre 250 millones y 500 millones de dólares, cuyo tratamiento formal por parte del directorio de dicho organismo quedó programado para el próximo 22 de julio.

Hasta el momento, las necesidades fiscales fueron cubiertas parcialmente mediante el mercado financiero local. El Tesoro nacional acumuló cerca de 3.600 millones de dólares a través de la colocación de los títulos públicos en dólares denominados AO27 y AO28; fondos que fueron absorbidos parcialmente por la cancelación de vencimientos corrientes con organismos multilaterales y letras intransferibles.