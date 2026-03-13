El Gobierno nacional avanza con una reasignación del sistema de transporte de gas

La medida instruye al Ente Nacional Regulador del Gas a reorganizar la capacidad de transporte para adaptarla a la actual matriz productiva, donde la Cuenca Neuquina concentra gran parte del abastecimiento impulsado por Vaca Muerta.

El Gobierno nacional dispuso avanzar con una reasignación integral de las capacidades del sistema de transporte de gas natural en Argentina, con el objetivo de adecuarlo a la nueva matriz de producción energética del país.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Energía de la Nación Argentina, que instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas a implementar el proceso a través de la Resolución 66/2026.

Según se explicó oficialmente, el sistema vigente había sido diseñado cuando las cuencas Norte y Austral concentraban una parte importante de la oferta de gas. Sin embargo, la declinación estructural de esas áreas dejó contratos y rutas de transporte asociados a volúmenes que hoy ya no existen.

Esta situación generó capacidad contratada que no podía utilizarse, rutas técnicamente inservibles y mayores costos para industrias del Litoral y la región Centro, además de distorsiones en la asignación del transporte que encarecían el abastecimiento.

Actualmente, la mayor parte de la producción se concentra en la Cuenca Neuquina, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. Por ese motivo, la reorganización del sistema busca alinear el transporte con esta nueva realidad productiva.

La medida establece que cada distribuidora contará con rutas vinculadas a cuencas que efectivamente dispongan de gas —en la mayoría de los casos, la Cuenca Neuquina— para asegurar que primero se cubra la demanda prioritaria y luego la demanda ininterrumpible.

Además, la resolución dispone que la empresa estatal Energía Argentina S.A. y la CAMMESA suspendan contratos de transporte firme vinculados al esquema anterior, con el objetivo de optimizar el uso de la capacidad existente, especialmente en el Gasoducto Perito Moreno.

Como parte del proceso, el ENARGAS convocará a una consulta pública para avanzar en la adecuación regulatoria y en la aprobación de nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el objetivo de la medida es lograr un sistema más eficiente y transparente, eliminar rutas que ya no pueden utilizarse, corregir distorsiones que perjudicaban a la industria y adaptar la red de transporte a la actual geografía productiva del gas argentino.