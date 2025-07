El Gobierno miente sobre la expulsión de Melisa Molina del Derecha Fest 

​

El Gobierno mintió sobre el ataque a la libertad de prensa que se llevó adelante el martes pasado, cuando la periodista de Página/12 Melisa Molina fue expulsada de la Derecha Fest, un evento que se hizo en el hotel Quorum de la ciudad de Córdoba del que participó el presidente Javier Milei. Quien habló el tema fue Manuel Adorni y su relato tergiversa lo ocurrido. Quien también mintió fue el español Javier Negre, de La Derecha Diario y organizador del encuentro ultra, a quien el vocero al ser consultado al respecto en su habitual conferencia de prensa le dio la palabra para tratar de desentenderse del hecho.

Este jueves, durante una conferencia de prensa que ofreció desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado sobre el episodio que involucró a la periodista de este medio. Incómodo, intentó desligar al Gobierno al afirmar que no fue personal de Casa Militar quien expulsó a Molina, sino los organizadores del evento.

“Yo me enteré por alguno de ustedes que me empezó a hacer la consulta el mismo día. Al ser un evento privado, yo no tenía acceso a determinada información. Cuando ocurre esto, que alguno de ustedes me escribió a ver cuál era la información… no fue echada por Casa Militar“, afirmó Adorni.

Y continuó: “Casa Militar no intervino, eso es un evento estrictamente privado con la presencia del presidente de la Nación, por eso es que efectivamente había un dispositivo de seguridad protocolar como hay siempre que el presidente se moviliza, sea donde sea. Como es uno de ustedes y se que está acreditada, bueno no se si ahora está acreditada pero estuvo acreditada en Casa Rosada hasta estos días, traté de averiguar un poco más qué había pasado, me contaron que le habían devuelto el valor de la entrada, que además le habían dado algo para que pueda volverse en un uber o en un remís”.

“No sé, la verdad fue lo que me dijo la gente de la organización y hasta ahí llegó mi intervención. De hecho había otros medios con lo que ocurrió lo mismo. Yo pensé que había sido el episodio con Melisa nada más, pero había otros medios que tampoco los dejaron participar porque no estaba permitida entiendo yo la prensa por los organizadores del evento“, concluyó Adorni.

Tras la intervención del vocero, cuyo relato tergiversa lo ocurrido, tomó la palabra el español Javier Negre, quien se presentó como organizador de la Derecha Fest. “Quería aclarar que no fue Casa Militar (quien echó a Molina), fue un miembro de nuestro equipo, de la organización, el que lo hizo. Y lo hizo correctamente, se llevó a la periodista al corralito porque era una falta de respeto hacia otros medios que nos mandaron la acreditación y que Casa Rosada decidió que no haya prensa y nosotros tenemos que seguir las normas”, mintió también Negre.

Según sostuvo Negre en su relato falaz, “fue un miembro de la seguridad privada” el que intervino, que “al saber que había una periodista dentro de la sala la acompañó al corralito y le devolvió el dinero, porque lo que no es normal es que cuando dice Casa Rosada que no puede haber prensa haya periodistas que falten el respeto a otros compañeros que se estaban cagando de frío, saquen entradas por QR y traten de saltarse las normas”.

Compré mi entrada para participar de la Derecha Fest que se hacía en el hotel Quorum de la ciudad de Córdoba e ingresé con el QR a las cuatro de la tarde. Sin ningún problema, revisaron mi mochila, mis bolsillos y pasé. Vi la conferencia de las iglesias evangélicas, la del dueño del portal La derecha diario, la del asesor de Donald Trump Alex Bruesewitz. Cuando comenzó a hablar Diego Recalde entraron al salón de eventos Agustín Laje y Daniel Parissini. Todavía faltaba que hablen ellos dos, Nicolás Marquez, biógrafo de Milei, y el Presidente. En ese momento se acercó a mi el personal de la Casa Militar, que me conoce la cara porque soy acreditada en Casa de Gobierno, y me dijeron que “desde Buenos Aires” no querían que mi medio, por Página12, estuviera adentro del salón. Hasta ese momento no había publicado nada.

Me sacaron diciéndome que querían hacerme “un par de preguntas” y una persona que no se identificó más que como “un contratado” me llevó a un terreno baldío donde había algunos autos estacionados. Me dijo que me quede tranquila, que era solo para ponerme “una pulsera de prensa”. Anotaron mi nombre y mi apellido, me preguntaron cómo había llegado al evento y me tiraron encima dos billetes de 20 mil pesos, que era lo que valía la entrada que yo compré por la página web. No los acepté y me dejaron detrás de unas rejas sin permitirme salir con personal de seguridad privada y de Casa Militar. No me dejaron volver a entrar. En medio del descampado, después de correr una valla me pude ir por el costado de un estacionamiento sin poder escuchar lo que estaba pasando en el salón, ni tampoco puedo hacerlo de manera remota porque no hay transmisión en vivo de lo que dice el Presidente de la Nación en ese evento privado.