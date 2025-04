El Gobierno manda a Guillermo Francos a Diputados para romper la sesión por el caso $LIBRA 

​

Los bloques Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica convocaron a una sesión especial para el próximo martes al mediodía. Sobre la mesa estarán las iniciativas que ya cuentan con dictamen: la conformación de una Comisión Investigadora, la interpelación a funcionarios – que incluye a la hermana del presidente- y un pedido de informes al Ejecutivo. El oficialismo busca desactivar el llamado con una jugada propia: propuso que el informe de gestión que presentará Guillermo Francos —en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución— el próximo 16 de abril, sirva también para despejar las dudas sobre la estafa de San Valentín, que tiene al presidente Javier Milei como protagonista. Con la sesión en puerta, el desafío de los bloques convocantes es reunir el quórum, “Una tarea difícil pero posible” aseguran ante Pagina12, aunque reconocen que “aún están lejos”. Avanzan las negociaciones con el PRO.

A casi dos meses del escándalo, el blindaje libertario empieza a mostrar fisuras. Las diez iniciativas que se discutirán el martes en el recinto ya cuentan con dictamen, y si la oposición logra reunir el quórum —el primer gran obstáculo— una mayoría simple alcanzaría para aprobar los proyectos que incomodan al Gobierno. Entre ellos, la creación de una comisión investigadora impulsada por los radicales díscolos de Democracia Para Siempre y la interpelación de funcionarios en particular a Karina Milei. Cuando esos mismos temas se votaron para ser emplazados a comisión, consiguieron 134 apoyos, por encima de los 129 necesarios para aprobarlos. Pero la matemática parlamentaria es implacable, y las circunstancias también. El Movimiento de Integración y Desarrollo de Oscar Zago, que entonces acompañó con sus votos, ya no lo hará. Reconciliado con los libertarios, el exjefe de esa bancada no volverá a alzar la mano, y sus compañeros tampoco. “Le dieron una beca”, ironizó un armador de la estrategia parlamentaria opositora, en alusión a la presidencia de la Comisión de Trámite Legislativo, un premio que Zago recibió y que selló su acercamiento al oficialismo.

El escenario se vuelve más incierto por los diputados que responden a los gobernadores: una fuente encargada del poroteo parlamentario reconoció a este diario que habrá bajas por ellos, y Unión por la Patria trabaja contrarreloj para determinar cuántas serán. Por otro lado, una luz de esperanza se encendió tras la última sesión en el Senado, donde senadores del PRO no solo aportaron al quórum, sino que también votaron en contra de los pliegos impulsados a dedo por el presidente Milei. “Empieza a haber puentes”, admitió un dirigente de Encuentro Federal, en referencia a los contactos cada vez más fluidos entre la oposición y un sector del PRO. La clave, dicen, es aprovechar la tensión creciente entre Mauricio Macri y los libertarios por el control de la Ciudad. Un diputado de UxP dijo a este diario “Si el PRO quiere recuperar personalidad propia como partido y no disolverse detrás de LLA, deberían contribuir. Más aún cuando Macri dijo, sobre la estafa LIBRA, que sería importante enterarnos nosotros acá en Argentina qué pasó antes de tener que enterarnos por la intervención del FBI”.

Los pedidos de interpelación impulsados por la oposición alcanzan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; y Manuel Adorni, vocero presidencial. Al Gobierno le preocupa, sobre todo, que el reclamo de rendición de cuentas excluya a la hermana del Presidente. “Si bien la iniciativa para citar a Karina tiene dictamen, no tiene número en el recinto”, confió un diputado a Página/12. “Hay mucho miedoso”, disparó. Por su parte, su par Juan Marino aseguró: “un sector de la oposición no quiere incluir a Karina Milei en las interpelaciones —tal como se expresó en los distintos dictámenes que firmamos—pero desde Unión por la Patria vamos a insistir”. La mayoría de los legisladores coincide en que, si la sesión se concreta, quienes están más cerca de tener que dar explicaciones ante el Congreso son Guillermo Francos y Manuel Adorni.

En las últimas horas, el Gobierno volvió a mover sus fichas para intentar fracturar a la oposición y proteger a la hermana del Presidente. Días atrás, en un intento por desactivar la sesión, el oficialismo comunicó a los diputados que Guillermo Francos presentaría su informe de gestión —como establece la Constitución— y habilitó el envío de preguntas. Pero la maniobra no surtió efecto: la convocatoria siguió en pie y los bloques opositores ratificaron su decisión de llevar el escándalo al recinto.

Ayer se anunció oficialmente que Francos se presentará en el Congreso el próximo 16 de abril, un día antes del inicio del fin de semana largo por Semana Santa. Para el diputado Esteban Paulón, “la citación del jefe de Gabinete para el 16 de abril, incluyendo en el temario de su informe de gestión el caso Libra, es una maniobra de la presidencia de la Cámara y el Gobierno para intentar perjudicar el quórum de la sesión del 8”. Una espada parlamentaria fue aún más filosa: “Con esto se aseguran que no haya pasajes ni diputados”, ironizó. Y remató: “Quieren que el tema Libra pase rápido, como si nada”.

Las miradas estarán puestas, además, sobre el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. No solo por los escándalos que marcaron las últimas dos sesiones ni por la seguidilla de audios filtrados, sino porque su nombre quedó directamente vinculado al escándalo cripto. En la anteúltima sesión, Nicolás Massot lo apuntó sin rodeos: “Usted, presidente, con todo respeto, es uno de los que tiene que dar explicaciones”, lanzó al abrir su intervención, que derivó en un cruce tenso con Menem. Antes de ceder la palabra, remató con una frase que aún resuena en el recinto: “Demuestre usted que no está sospechado”.

Un diputado que sigue de cerca las negociaciones en el Palacio legislativo lo resumió con crudeza: “Está tan desesperado por evitar la normalización de la Comisión de Juicio Político que se vende solo”.