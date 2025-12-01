El Gobierno lanzó oficialmente la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor

Tras un mes de prórroga, la disposición 832/2025 habilita el uso obligatorio del sistema VUPRA, que centraliza pagos y trámites de radicación, transferencia e inscripción vehicular en todo el país.

Luego de haber transcurrido un mes desde la prórroga anunciada, el Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA) mediante la disposición 832/2025. El sistema busca unificar y simplificar todos los pagos vinculados al registro automotor en una única plataforma digital para ciudadanos y empresas.

La medida avanza tras la aprobación de los requisitos técnicos necesarios para que provincias, municipios y CABA integren plenamente sus sistemas al VUPRA, lo que permitirá centralizar trámites como el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación y transferencia, sellos y multas de tránsito.

La iniciativa forma parte del plan de modernización del Ministerio de Justicia, que apunta a servicios más ágiles, menos burocracia y procesos 100% digitales.

Qué cambia con el nuevo sistema

El VUPRA fue creado mediante la Resolución 572/2025, y ahora su uso será obligatorio para todos los pagos mencionados.

La disposición aprobó también el cuadro tarifario del sistema, que detalla costos según modalidad de pago, tiempo de acreditación y porcentajes de comisión asociados.

En el Anexo III se estableció el nuevo Formulario de Solicitud de Adhesión, que deberá enviarse exclusivamente a través de Trámites a Distancia (TAD).

En tanto, el Anexo I precisó los requisitos técnicos de interoperabilidad que permitirán el funcionamiento integrado de la ventanilla única en todo el país.

Cambios para la inscripción de 0 km

En paralelo, el Gobierno introdujo una modificación clave en los criterios para la inscripción virtual de vehículos cero kilómetro a través del Registro Único Virtual (RUV).

Mediante la disposición 831/2025, se ajustó el inciso g) de la Disposición 93/2025 y se habilitó la inscripción electrónica cuando el modelo-año del vehículo coincida con el año de inscripción o el siguiente, facilitando así la operatoria digital para autos nacionales e importados.

El objetivo es agilizar el registro digital, adaptándolo a los ciclos industriales y logísticos del sector automotor. Esto profundiza el uso del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), que permite validar controles de manera automática mediante la interconexión con bases de datos oficiales.

Nuevos términos para usuarios y comercios

A través de la disposición 829/2025, el Ministerio de Justicia aprobó los nuevos Términos y Condiciones de Uso del RUNA para todos los usuarios, incluidos comerciantes habitualistas. La aceptación digital de estos términos será obligatoria para operar en el sistema y acceder a los servicios online.

Hacia un ecosistema automotor 100% digital

Con estas medidas, el Gobierno profundiza la transformación digital del sistema registral, que ya incorporó herramientas como el legajo digital único y el certificado digital automotor.

El objetivo final es eliminar trámites presenciales, evitar duplicidad de pasos, reducir costos y consolidar una administración pública más eficiente.