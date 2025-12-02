El Gobierno lanzó AlertAR, un sistema que enviará mensajes directos ante catástrofes naturales

El Gobierno argentino presentó AlertAR, un sistema de alerta temprana que enviará mensajes directos a los celulares de la población en zonas afectadas por desastres naturales o emergencias. La tecnología funcionará sin aplicaciones ni registros previos y utilizará geolocalización para llegar solo a quienes se encuentren en riesgo.

El Gobierno argentino lanzó este lunes AlertAR, un sistema de alerta temprana que permitirá enviar mensajes directos a los teléfonos celulares de personas ubicadas en zonas afectadas por catástrofes naturales, emergencias y búsquedas urgentes. La presentación se realizó desde la Casa Rosada, donde la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich explicó que la iniciativa se implementará utilizando recursos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El sistema se inspira en mecanismos similares ya implementados en Chile para terremotos y en Estados Unidos para huracanes, combinando georreferenciación y mensajería masiva automática.

Alertas precisas y sin apps

AlertAR permitirá enviar instrucciones concretas a los ciudadanos, como evacuaciones, protección dentro de los domicilios o desplazamiento a refugios, directamente en la pantalla de los teléfonos móviles, incluso si están bloqueados o apagados en algunos casos. Bullrich aseguró que el 99,9% de la población podrá recibir los avisos sin necesidad de descargar aplicaciones ni registrarse previamente.

El sistema funcionará mediante la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación, ENACOM y las operadoras de telefonía móvil, optimizando la efectividad al alertar únicamente a quienes se encuentren en la zona de riesgo, evitando saturar a usuarios ajenos al evento.

Aplicaciones adicionales

AlertAR también reforzará programas de búsqueda urgente de personas, como Alerta Sofía, permitiendo que los avisos lleguen en tiempo real a través del canal de mensajería directa. Según Bullrich, esto reemplazará parcialmente la difusión a través de redes sociales, garantizando mayor rapidez y alcance.

Beneficios y alcance

Según el Ministerio de Seguridad, este es el primer sistema nacional de alerta temprana en Argentina que enviará avisos inmediatos sin apps ni registros, ampliando la cobertura, reduciendo los tiempos de respuesta y fortaleciendo la prevención frente a emergencias. La plataforma fue desarrollada gracias al trabajo conjunto de distintas áreas estatales, instituciones técnicas y colaboración del sector privado de telecomunicaciones.