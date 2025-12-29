El Gobierno lanzará en 2026 un programa para reconvertir los planes sociales en capacitación

El Ministerio de Capital Humano iniciará el 6 de enero una prueba piloto para transformar los planes sociales en un sistema de formación laboral con títulos profesionales. También analizan cambios en la AUH y unificar asignaciones.

El Gobierno nacional pondrá en marcha en 2026 un programa de reconversión de planes sociales, con el objetivo de reemplazar la asistencia monetaria por capacitación laboral y certificaciones profesionales.

La iniciativa tendrá su prueba piloto a partir del 6 de enero, a cargo del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

El plan apunta inicialmente a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT), que actualmente alcanza a más de 900.000 personas. La propuesta oficial es que, en lugar de percibir los $78.000 mensuales, los titulares accedan progresivamente a vouchers educativos para capacitarse en oficios y obtener títulos profesionales.

Si bien el programa ya se encuentra habilitado, el 6 de enero se realizará la primera experiencia piloto, que incluirá a 20 beneficiarios del VAT, quienes cursarán dos módulos de ocho clases durante dos meses.

Al finalizar, recibirán un título de pintura de obra. En esta etapa inicial, los participantes no dejarán de cobrar su prestación.

Los cursos se dictarán en el Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el Predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal, un espacio que se encuentra en proceso de restauración desde marzo, con apoyo de la Bolsa de Comercio.

La capacitación incluirá contenidos teóricos y prácticos, además de la provisión de materiales de estudio y trabajo, a cargo de la empresa Sinteplast, una de las primeras en sumarse al proyecto. Para obtener el título, los alumnos deberán cumplir con una asistencia mínima del 70%.

En paralelo, el Ministerio evalúa una reforma integral del esquema de asignaciones, que contempla la posible unificación de la AUH, la asignación por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar en una AUH Familiar.

La iniciativa se complementa con el desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que permitirá cruzar datos entre distintos organismos del Estado para conocer cuántas prestaciones recibe cada hogar.

Para ello, la Secretaría de Innovación trabaja en una nube de datos que integrará información de Capital Humano con registros de ANSES, RENAPER, ARCA, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Energía. Entre los principales instrumentos del nuevo sistema se destacan el Registro Único de Beneficiarios (RUB) y el Registro Social de Hogares (RSH), que permitirán una caracterización más precisa de las necesidades sociales.

Desde la cartera que conduce Pettovello esperan que el programa, una vez probado, pueda expandirse a municipios y provincias de todo el país. Cabe recordar que en 2024 el Gobierno ya avanzó en la reconversión del programa Potenciar Trabajo, que fue dividido en Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social (PAS), además de eliminar la contraprestación laboral, con el objetivo de reducir la intermediación de los movimientos sociales.