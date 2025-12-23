El Gobierno lanzará el Plan Verano con refuerzos de seguridad en rutas y destinos turísticos

El operativo se extenderá hasta marzo de 2026 y prevé un fuerte refuerzo de controles y presencia de fuerzas federales en rutas, accesos y puntos turísticos de todo el país.

El Gobierno nacional pondrá en marcha el Plan Verano, un amplio operativo de seguridad que se desplegará durante toda la temporada estival en el territorio argentino, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar traslados más seguros hacia los principales destinos turísticos.

El lanzamiento oficial se realizará el martes 23 de diciembre de 2025 a las 10, en el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acto estará encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

Según se informó, el operativo se extenderá desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 9 de marzo de 2026 y tendrá alcance en todo el país, con especial foco en las zonas que registran mayor afluencia de turistas durante el verano.

Entre los principales ejes del Plan Verano se destaca el refuerzo de controles en rutas nacionales y provinciales, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos. La presencia de fuerzas federales se intensificará especialmente durante los fines de semana y los recambios de quincena, momentos de mayor circulación vehicular y de pasajeros.

Desde el Ejecutivo señalaron que el despliegue buscará articular tareas de prevención, control y asistencia, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad tanto a turistas como a residentes de los principales destinos del país.

El Plan Verano marcará la primera temporada estival de Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad y la tercera del actual gobierno, que mantiene a Daniel Scioli a cargo del área de Turismo.