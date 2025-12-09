El Gobierno impulsa recortes en las indemnizaciones y una fuerte baja de los aportes patronales

El proyecto será presentado este martes y propone cambios profundos en el sistema de indemnizaciones, convenios colectivos y aportes empresariales. También limita medidas de fuerza y modifica licencias y condiciones laborales.

El Gobierno presentará este martes su proyecto de reforma laboral, una iniciativa que incluye modificaciones de alto impacto en el régimen de indemnizaciones, en el esquema sindical y en los aportes patronales. El texto, que será enviado al Senado para su tratamiento en sesiones extraordinarias, forma parte de una ofensiva oficial que apunta a flexibilizar las condiciones laborales y reducir el costo para las empresas.

Según un documento oficial, la propuesta redefine qué conceptos podrán incluirse para calcular indemnizaciones por despido sin causa. El aguinaldo, las vacaciones, propinas y premios dejarán de ser considerados “salarios en especie”, por lo que no formarán parte de la base indemnizatoria. Tampoco se incluirá el llamado “salario dinámico”, vinculado al rendimiento personal del trabajador.

Fondo de Asistencia Laboral y reducción de aportes

Uno de los ejes centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará mediante un aporte obligatorio del 3% sobre las remuneraciones que se usan para calcular contribuciones al SIPA. Ese aporte será descontado luego de la contribución patronal al sistema previsional, lo que implica un financiamiento indirecto del Estado para cubrir indemnizaciones futuras.

El proyecto también contempla un fuerte recorte de las contribuciones patronales: para los primeros cuatro años de nuevas relaciones laborales se establece una alícuota del 2% a SOPA, FNE y RNAF, del 3% al INSSJP (PAMI) y del 3% al FAL.

Para el empleo ya registrado, se prevé una baja del 6% en las contribuciones destinadas a obras sociales sindicales, lo que impactará en los ingresos de los gremios. Además, se reducen las contribuciones al INSSJ, FNE, SIPA y asignaciones familiares: de 20,40% a 17,40% para servicios y comercio; y de 18% a 15% para el resto del sector privado.

Cambios en convenios, huelgas y actividad sindical

La propuesta elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que no continuarán vigentes una vez vencidos, salvo que la Secretaría de Trabajo lo disponga. También establece que los convenios de ámbito menor —como los de empresa— tendrán preeminencia sobre los de actividad.

El texto modifica, además, las normas sobre huelga: fija servicios esenciales, restringe asambleas e indica que el tiempo de participación no será remunerado. Se considerarán infracciones graves los bloqueos o tomas de establecimientos.

En paralelo, facilita la obtención de personería gremial para sindicatos de empresa, lo cual altera la estructura sindical tradicional.

Nuevas reglas laborales

La reforma incorpora otras modificaciones:

Se legaliza el fraccionamiento de vacaciones en períodos mínimos de siete días.

Se habilita un banco de horas para compensar extras con francos.

para compensar extras con francos. Se elimina la obligación de preaviso durante el período de prueba.

Se crea una junta médica para casos de discrepancias en licencias por enfermedad.

Se autoriza la reducción salarial cuando el trabajador cambie de categoría o jornada.

La presentación oficial se realizará en Casa Rosada, con la participación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El Gobierno busca que el proyecto sea debatido este mismo verano y aspira a reconfigurar de manera estructural el sistema laboral y sindical argentino.