El Gobierno fijó cuánto cobrarán las autoridades de mesa en octubre: los montos 

​

El Gobierno dio a conocer este miércoles los montos de los viáticos que cobrarán las autoridades de mesa y delegados judiciales y tecnológicos que participarán de las elecciones legislativas nacionales, el domingo 26 de octubre.

Lo hizo a través de la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece que los montos partirán de los $40.000 hasta los $120.000, según el puesto. En los considerandos de la norma se detalla que “resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento”. Por este motivo, quienes se desempeñen como autoridades de mesa en las elecciones de octubre cobrarán $ 40 mil, mientras que aquellos que participen de la capacitaciones impartidas por la Justicia Nacional Electoral (JNE) cobrarán también otros $40 mil.

Los delegados en los locales de votación, designados por la JNE, percibirán $80.000. En tanto que los delegados judiciales recibirán $40.000 y los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica cobrarán $120.000. Asimismo, se dispuso que “los ciudadanos con derecho a percibir los viáticos liquidados en su favor”, tras constatarse que cumplieron sus funciones el día de los comicios, podrán optar por alguna de las siguientes opciones para cobrar: pago mediante la aplicación de Correo Argentinopago por transferencia bancaria o a billetera virtual propiapago en sede de Correo Argentino de su preferencia o concurriendo a la sede que oportunamente se indiquen con Documento Nacional de Identidad. Por último, se determinó que pasados 12 meses de la fecha de la Elección Nacional del 26 de octubre de 2025, prescribirá su derecho a la percepción de los viáticos.