El Gobierno espera que la inflación de junio cierre por debajo del 2%

La Casa Rosada estima que el Índice de Precios al Consumidor volverá a desacelerarse por tercer mes consecutivo y podría perforar el umbral del 2%. El dato oficial será difundido por el INDEC el próximo 14 de julio.

El Gobierno nacional confía en que la inflación de junio mantendrá la tendencia descendente y podría ubicarse por debajo del 2%, lo que representaría el registro mensual más bajo desde agosto de 2025.

La expectativa fue expresada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que los indicadores económicos continúan mostrando una evolución favorable y anticipó que el sexto mes del año podría marcar un nuevo avance en el proceso de desaceleración de los precios.

“Los números de inflación han sido buenos. Ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia”, señaló el funcionario durante una conferencia de prensa.

Las proyecciones oficiales coinciden, en líneas generales, con las estimaciones de consultoras privadas, aunque existe una diferencia respecto del resultado final. Mientras el Gobierno apuesta a que el índice quede por debajo del 2%, los analistas prevén un rango de entre el 1,8% y el 2,1%.

Entre los factores que explican la moderación de los precios figuran la estabilidad en el valor de los combustibles, luego de que las petroleras no trasladaran completamente el incremento internacional del crudo, una menor suba en los alimentos —especialmente en la carne vacuna— y aumentos más moderados en los servicios regulados, como electricidad, agua y gas.

De confirmarse estas proyecciones, junio se convertiría en el tercer mes consecutivo de desaceleración inflacionaria y consolidaría la tendencia descendente iniciada tras el pico registrado en marzo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial de inflación correspondiente a junio el próximo 14 de julio.