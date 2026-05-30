El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley General de Sociedades

La iniciativa busca modernizar el régimen societario argentino, reducir trámites burocráticos y ampliar la autonomía de las empresas para organizar su funcionamiento y resolver conflictos.

El Gobierno nacional anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Tras el anuncio, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó detalles sobre la iniciativa y aseguró que se trata de una reforma destinada a reemplazar un esquema que consideró “rígido y anacrónico” por uno basado en la autonomía y la libertad contractual.

Entre los principales cambios previstos, el proyecto establece que las normas de la ley tendrán carácter supletorio, otorgando mayor peso a los estatutos de cada sociedad. Además, limita la posibilidad de que los registros públicos impongan restricciones adicionales a las previstas por la legislación.

La propuesta también flexibiliza el objeto social de las empresas, permitiendo que desarrollen múltiples actividades sin necesidad de relación entre ellas. Incluso, contempla que una sociedad pueda realizar cualquier actividad lícita si el estatuto no especifica un objeto determinado.

Otro de los ejes de la reforma apunta a la digitalización completa de los procesos societarios. El proyecto habilita la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica, la utilización de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas a distancia y la creación de legajos digitales públicos para cada empresa.

Además, prevé que las sociedades puedan someter conflictos internos a normas de derecho extranjero o arbitrajes privados, con el objetivo de agilizar la resolución de controversias y reducir la dependencia de los procesos judiciales tradicionales.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa forma parte del paquete de reformas orientadas a simplificar regulaciones, fomentar inversiones y modernizar el funcionamiento de las empresas en Argentina. Ahora el proyecto deberá iniciar su tratamiento legislativo en el Congreso Nacional.