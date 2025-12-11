El Gobierno enviará al Congreso la Ley de Libertad Educativa para redefinir el sistema escolar argentino

El Poder Ejecutivo convocará al Parlamento a tratar en extraordinarias un proyecto que deroga la Ley de Educación Nacional y propone un nuevo modelo basado en autonomía institucional, pluralismo pedagógico, educación en el hogar y financiamiento equitativo para escuelas públicas y privadas.

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso, para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone una transformación estructural del sistema educativo argentino. La norma redefine la organización pedagógica y administrativa del país sobre principios de libertad, justicia y pluralismo, y constituye una de las propuestas centrales del denominado Consejo de Mayo.

El texto deroga la actual Ley de Educación Nacional y plantea un marco que otorga mayor autonomía a las instituciones, reconoce la educación en el hogar y las modalidades virtuales, y establece igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas. Desde el Gobierno aseguran que busca “modernizar el sistema, ampliar la libertad de elección y reducir desigualdades”.

Uno de los pilares del proyecto es la consagración de la libertad educativa como derecho fundamental, con un rol preferente de las familias en la formación de sus hijos. El Estado se posiciona como garante del acceso, la permanencia y la calidad, sin sustituir la responsabilidad individual ni limitar la iniciativa social.

La iniciativa establece un Sistema Nacional de Educación basado en la diversidad pedagógica y la autonomía institucional. Mantiene la gratuidad en la educación estatal y prevé un esquema de financiamiento equitativo, con criterios centrados en el estudiante, que contempla aportes regulares a instituciones privadas y herramientas como vales o becas.

El proyecto incorpora, además, modalidades alternativas de enseñanza como la educación en el hogar y los entornos virtuales, acompañadas de un sistema de acreditación mediante evaluaciones estandarizadas.

También fija contenidos mínimos comunes para todo el país, incluyendo el respeto por la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), de carácter voluntario, para medir aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.

En materia docente, la norma impulsa una nueva carrera profesional basada en el mérito, la formación continua y evaluaciones periódicas. Además, crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, encargado de establecer estándares y coordinar políticas federales.

Con esta ley, el Gobierno busca instalar un nuevo modelo educativo en un contexto de creciente debate sobre la calidad, la equidad y el futuro de la educación en la Argentina.