El Gobierno designó al científico Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El Ministerio de Defensa oficializó la designación del meteorólogo y oceanógrafo físico Pedro Di Nezio al frente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La decisión forma parte del proceso de modernización del organismo y busca fortalecer sus capacidades científicas, tecnológicas y operativas.

El Ministerio de Defensa de la Nación informó que el Dr. Pedro Di Nezio asumirá la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco del proceso de modernización científica, tecnológica y operativa que impulsa el Gobierno nacional.

Di Nezio es meteorólogo y oceanógrafo físico, con más de dos décadas de trayectoria en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos. Su trabajo se ha centrado en el modelado numérico, la predicción climática estacional y el estudio de fenómenos de alto impacto como El Niño, La Niña, las sequías persistentes y los eventos meteorológicos extremos.

Desde el Gobierno destacaron que su incorporación representa un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo.

El comunicado oficial remarca que el Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol estratégico dentro del sistema de defensa del país, ya que la información meteorológica precisa y oportuna resulta fundamental para la planificación y ejecución de operaciones militares.

Además, el SMN brinda apoyo esencial en la respuesta ante catástrofes naturales, la asistencia humanitaria y las emergencias, ya que la calidad y anticipación de los pronósticos inciden directamente en la capacidad de respuesta del Estado.

La designación de Di Nezio se enmarca en la decisión del presidente Javier Milei de modernizar el Estado, fortalecer los organismos científico-técnicos y optimizar los recursos públicos.

Según el Ministerio de Defensa, durante su gestión el SMN profundizará la incorporación de tecnología de vanguardia, la mejora de los procesos internos y el desarrollo de servicios meteorológicos de mayor calidad, precisión y utilidad para las Fuerzas Armadas y para sectores estratégicos de la economía nacional, como la producción agropecuaria, la actividad minera, el sector energético y la navegación aérea y marítima.

Finalmente, la cartera de Defensa reafirmó su compromiso con la construcción de un organismo “más eficiente, moderno y preparado para enfrentar los desafíos climáticos”.