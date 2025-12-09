El Gobierno descontará el día a los estatales que se sumen al paro nacional de ATE

El Ejecutivo confirmó que aplicará descuentos a quienes adhieran al paro convocado por ATE para este martes. La protesta incluye una concentración frente al Congreso y reclama contra la reforma laboral, la falta de aumentos y posibles recortes en organismos descentralizados.

El Gobierno decidió descontar el día a los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado por ATE para este martes, medida que apunta a rechazar la reforma laboral en la que avanza el oficialismo.

La decisión fue confirmada por fuentes del Ejecutivo

La respuesta del Gobierno surge luego de que el gremio anunciara una concentración en el Congreso de la Nación a partir de las 11, como parte de un plan de lucha que también cuestiona posibles recortes en los organismos descentralizados y la falta de recomposición salarial.

Críticas del gremio a los gobernadores

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó a los mandatarios provinciales que acompañan la reforma impulsada por Javier Milei.

“Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, afirmó.

Aguiar sostuvo además que algunos mandatarios, como el de Catamarca, “juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas”.

Los reclamos del paro

Según ATE, la medida de fuerza se sostiene en tres puntos clave:

Rechazo a la reforma laboral .

. Reapertura de paritarias con recomposición salarial.

con recomposición salarial. Oposición a un posible recorte en organismos descentralizados, que —según el gremio— podría impactar en el 10% del personal.

Entre las dependencias señaladas mencionan la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, habrá retiros de los lugares de trabajo desde las 10.30, para permitir la participación en la protesta.

La reforma laboral se presentaría este martes

El paro se adelantó luego de trascender que este 9 de diciembre el Gobierno revelará su proyecto de reforma laboral, trabajado junto al Consejo de Mayo.

Aunque el texto aún no se difundió, incluiría modificaciones en vacaciones, indemnizaciones y despidos. Desde el oficialismo aseguran que se trata de un paquete “moderado” para garantizar apoyos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el encargado de presentar esta y otras reformas luego de la reunión del Consejo de Mayo prevista para las 13.30 en Casa Rosada. El proyecto forma parte del temario de sesiones extraordinarias, y el Gobierno espera avanzar con respaldo en el Senado.