El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impuestos por más de $7.000 millones

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó ante el juez Diego Amarante una denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por retener aportes previsionales e impuestos desde diciembre de 2024, por un monto que supera los 7.593 millones de pesos, implicando al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y reclamando investigación y sanción por delitos tributarios.

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la AFA por apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de $7.593 millones. La presentación fue realizada ante el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico 5, a cargo del juez Diego Amarante, y detalla que los incumplimientos se produjeron entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Según el informe de Vanina Vidal, jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y seguridad social” y podía cumplir con sus obligaciones legales, pero no lo hizo.

Claudio “Chiqui” Tapia bajo la lupa

La denuncia identifica al presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, como responsable directo de las irregularidades. La DGI solicitó que se investigue a autores, coautores, cómplices y encubridores de los hechos por “haber retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social y no haberlos depositado luego del plazo legal de 30 días”.

El organismo advirtió que la retención indebida de fondos genera financiamiento irregular con recursos que “no forman parte del patrimonio de la entidad” y que no podían utilizarse para otras obligaciones de la AFA.

Impacto económico de las irregularidades

De acuerdo al reporte oficial, los montos no depositados incluyen aportes previsionales desde diciembre de 2024 y retención de tributos entre agosto y septiembre de 2025, sumando un total de $7.593.903.512,23.

La DGI destacó que estos fondos debían haberse depositado dentro del plazo legal y que la demora o falta de depósito constituye un delito conforme a los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, Ley 27.430, con penas que van de dos a seis años de prisión.

Contexto judicial y antecedentes

La denuncia llega en medio de una semana cargada de investigaciones contra Tapia, en las que se analiza la existencia de supuestos testaferros y bienes millonarios administrados a su nombre. Según el informe, la AFA no contaba con antecedentes previos de incumplimiento en los sistemas de control de la DGI, lo que hace más relevante la detección de estas irregularidades.

La justicia ahora deberá determinar responsabilidades y sanciones, mientras el escándalo genera un nuevo foco de atención sobre la gestión financiera del fútbol argentino y la transparencia de sus dirigentes.