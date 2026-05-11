El Gobierno define si habrá aumentos en combustibles y transporte esta semana

El Gobierno nacional afrontará una semana clave para la economía con definiciones sobre combustibles y transporte. YPF analizará si mantiene el congelamiento de las naftas y el gasoil, mientras la Secretaría de Transporte avanzará con audiencias para discutir posibles aumentos en las tarifas de trenes.

El Ejecutivo nacional deberá resolver en los próximos días si extiende el congelamiento de los combustibles aplicado por YPF y avanzar con posibles subas en las tarifas de trenes. Las decisiones llegan en una semana clave marcada por la expectativa sobre el dato de inflación de abril que difundirá el INDEC.

Mientras el Gobierno sigue de cerca la evolución de la inflación, esta semana se definirán medidas sensibles para el bolsillo de los argentinos vinculadas al precio de los combustibles y el transporte público.

Por un lado, YPF deberá decidir si mantiene el congelamiento de precios de naftas y gasoil dispuesto hace 45 días para contener el impacto económico de la guerra en Medio Oriente. La medida vence este viernes y, según trascendió, las petroleras consideran que los combustibles registran un atraso de entre el 10% y el 15% respecto a los valores internacionales.

Fuentes del sector señalaron que el directorio de la compañía podría reunirse entre lunes y martes para analizar si continúa con los precios sin cambios o aplica un aumento en surtidores. A comienzos de mayo, además, el Gobierno actualizó un 0,5% los impuestos sobre combustibles y postergó nuevas subas impositivas previstas para junio.

En paralelo, la Secretaría de Transporte oficializaría en las próximas horas el llamado a audiencias públicas para evaluar incrementos en las tarifas de los trenes nacionales. La iniciativa será impulsada por el nuevo secretario del área, Mariano Plencovich.

Las definiciones llegan en la previa de un nuevo dato de inflación. El INDEC publicará este jueves el Índice de Precios al Consumidor de abril y las proyecciones privadas estiman una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo. Según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), la inflación del cuarto mes del año rondaría el 2,6%.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que marzo habría marcado el pico inflacionario y esperan una tendencia descendente en los próximos meses.